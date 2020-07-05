Çocuklarda yaz hastalıkları

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çocuklarda yaz hastalıkları

İHA

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Cansu Yılmaz, tatile çıkmadan önce çocukların sağlığı için bazı önlemler alınması gerektiğini söyledi.

Çocuklarda yaz hastalıkları

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Cansu Yılmaz, tatile çıkmadan önce çocukların sağlığı için bazı önlemler alınması gerektiğini söyledi.
Yaz aylarında ısınan havanın etkisiyle çocuklar dışarıda daha fazla zaman geçirmekte ve artan sıcaklık sebebiyle olumsuz etkilenebilmektedir. Özellikle güneş çarpması ve yanıklar, isilik, pişik, havuz ve deniz hijyeninin kötü olmasından kaynaklanan idrar yolu enfeksiyonları, konjonktivit adı verilen göz iltihaplanmaları, dış kulak yolu iltihaplanmaları, ishaller, besin zehirlenmeleri, seyahatler sebebiyle ateşlenmeler, böcek ve sinek sokmaları, düşme ve çarpmaya bağlı yaralanmalar sık görülmektedir. Medicana Bursa Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Cansu Yılmaz, "D vitamini eksikliğinde haftada en az 2 kez saat 10.00 ile 16.00 arasında yüz ve kolların güneş koruyucu sürülmeden 1015 dakika direkt (arada cam, tül olmadan) gün ışığına maruz bırakılması önerilir. Fakat yaz mevsiminde güneşin dik açı ile geldiği bu saatlerde daha dikkatli olunmalıdır. Yaz mevsiminde güneşin dik geldiği 11.0015.00 saatler arasında direk güneşe maruziyet olmamalıdır. Çocuklar için dışarı güneşe çıkmadan yarım saat önce koruma faktörü (SPF) 50 olan güneş kremi kullanılmalı, mümkün olduğunca açık renk şapka şemsiye ve gölge alanlar tercih edilmelidir. Çocuklara açık renkli ter çeken pamuklu kıyafetler giydirilmelidir. Çocukların havuz veya deniz oyunları 20 dakikadan uzun sürmemelidir. Aşırı sıcaklarda kaybedilen sıvının yerine konulabilmesi için bol sıvı verilmelidir" dedi.
Bebek cildinin erişkinlere kıyasla çok hassas olduğunu belirten Yılmaz, "Bebeklerde deri yüzey alanı daha geniş olduğundan ısı ve sıvı kaybı daha çok olmaktadır. Tuvalet alışkanlığını kazanmamış ve bez kullanan çocukların bez değiştime sıklığı artırılmalıdır. Özellikle yenidoğan döneminde her 2 saatte bir bez kontrolü yapılmalı ve her altını kirlettiğinde bez değiştirilmelidir. Temizlik işlemi yapıldıktan sonra birkaç dakika bez bölgesinini hava alması için açık kalması sağlanmalı ve gereğinde koruyucu pişik kremi kullanılmalıdır. Yenidoğanlar her gün banyo yaptırılmalıdır. Çocuklar da her terlediğinde banyo yaptırılarak, kuru pamuklu yeni kıyafetler giydirilmelidir. Yaz aylarında vücudumuzda terleme sebebiyle aşırı sıvı kaybı olmaktadır. Bu sıvı kaybını bol bol su içerek ve sıvı tüketerek yerine koymak gerekir. Fakat kullandığımız su ve sıvı kaynaklarına dikkat edilmelidir. Kaynağı belli olmayan içme sularından ve bu sularla yıkanan meyve ve sebzelerden tifo, paratifo, ishaller, viral hepatit (hepatit a) gibi hastalıklar ortaya çıkabilir. Özellikle piknik alanlarında sulara insan ve hayvan dışkı ve atıkları karışmış ise su gözle görülemeyen mikroplar ile kirlenir ve barsak enfeksiyonlarına sebep olur" diye konuştu.
Barsak enfeksiyonlarının en önemli belirtisi bulantı, kusma ve ishaldir olduğunu belirten Yılmaz, ishal ile birlikte ateşi olan çocuklar ve bulantı kusması sebebiyle ağız yoluyla sıvı alamayan çocuklar zaman kaybetmeden hastaneye başvurmalı ve damar yolundan sıvı verilmelidir. Aşırı sıcaklarda serinlemek için kullanılan klimalardan olumsuz etkilenmemek için klima filtrelerinin temizliğini zamanında yapılmasının önemli olduğunu belirten Yılmaz, klima çarpmasını engellemek için yazın klimayı 2326 dereceye ayarlanması gerektiğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da sosyal mesafe ve maske unutuldu; parkta horon oynandı
YEREL HABERLER Bursa'da sosyal mesafe ve maske unutuldu; parkta ...
(Özel) Damada böyle eziyet ettiler Arkadaşları neler yapmadı ki
YEREL HABERLER (Özel) Damada böyle eziyet ettiler Arkadaşları neler ...
(Özel) Müdür memurenin kalçasına dokundu, Yargıtay 'Babacan tavır' dedi
YEREL HABERLER (Özel) Müdür memurenin kalçasına dokundu, Yargıtay ...
(Özel) Öğrenci beklerken büyük bir sürprizle karşılaştılar Özel eğitim kurumuna öğrenci yerine yeni doğum yapmış kedi ve yavruları geldi
YEREL HABERLER (Özel) Öğrenci beklerken büyük bir sürprizle ...
(Özel) Elektrikli bisiklet kullanan Feride nine, 3 torunu ile birlikte uçuruma yuvarlandı
YEREL HABERLER (Özel) Elektrikli bisiklet kullanan Feride nine, 3 ...
Yaralanan oğlunu böyle teselli etti
YEREL HABERLER Yaralanan oğlunu böyle teselli etti
Hakkında 185 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü 3 yıl sonra Bursa'da yakalandı
YEREL HABERLER Hakkında 185 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü ...
Bursaspor - Altınordu maçının ardından
YEREL HABERLER Bursaspor - Altınordu maçının ardından
İkili mücadele sonrasında ayağı kırılan Kırdaroğlu´na Bingöl´den ziyaret
YEREL HABERLER İkili mücadele sonrasında ayağı kırılan Kırdaroğlu´na ...
Hüseyin Eroğlu: “İyi oynadığımız maçı kaybettik”
YEREL HABERLER Hüseyin Eroğlu: “İyi oynadığımız maçı kaybettik”
İrfan Buz: “Bursaspor olarak buralarda olmamamız gerekiyor”
YEREL HABERLER İrfan Buz: “Bursaspor olarak buralarda olmamamız ...
TFF 1. Lig : Bursaspor: 1 - Altınordu: 0
YEREL HABERLER TFF 1. Lig : Bursaspor: 1 - Altınordu: 0
Bakan Koca'dan sosyal mesafe kuralına uymayan düğüncülere uyarı
YEREL HABERLER Bakan Koca'dan sosyal mesafe kuralına uymayan ...
Bursaspor - Altınordu: 1-0
YEREL HABERLER Bursaspor - Altınordu: 1-0
Bursaspor - Altınordu (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Bursaspor - Altınordu (EK FOTOĞRAFLAR)
TFF 1. Lig: Bursaspor: 0 - Altınordu: 0 (İlk yarı sonucu)
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Bursaspor: 0 - Altınordu: 0 (İlk yarı ...
Bursaspor - Altınordu (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Bursaspor - Altınordu (EK FOTOĞRAFLAR)
Bursaspor - Altınordu (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Bursaspor - Altınordu (FOTOĞRAFLAR)
Şarampole devrilen TIR'daki boyalar yola saçıldı
YEREL HABERLER Şarampole devrilen TIR'daki boyalar yola saçıldı
Faaliyet Raporu’na meclisten onay
YEREL HABERLER Faaliyet Raporu’na meclisten onay
Yıldırım Belediyesi sokak hayvanlarına kucak açıyor
YEREL HABERLER Yıldırım Belediyesi sokak hayvanlarına kucak açıyor
Şehit ailesine anlamlı ziyaret
YEREL HABERLER Şehit ailesine anlamlı ziyaret
İkizleri ölüm ayırdı, annesinin doğum gününde öldü(2)
YEREL HABERLER İkizleri ölüm ayırdı, annesinin doğum gününde öldü(2)
Bursa İznik’te düşme tehlikesi bulunan dev kaya çelik tellerle sarıldı
YEREL HABERLER Bursa İznik’te düşme tehlikesi bulunan dev kaya çelik ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X