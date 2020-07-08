Sahilde davul zurna eşliğinde oynayanlar, maske ve mesafeyi hiçe saydı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Muammer İRTEM/GEMLİK (Bursa), (DHA) BURSA´nın Gemlik ilçesindeki Kumla sahilinde, davul ve zurna eşliğinde oynayan onlarca kişinin, sosyal mesafe ile maske kurallarına uymadığı görüldü.<br>Gemlik ilçesi Kumla sahiline pazar akşamı gelen davullu ve zurnalı müzisyenler, mini konser verdi. Müziği duyan sahildeki onlarca kişi ise oynamak için grubun etrafına toplandı. Müzik eşliğinde oynayan kalabalığın, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadığı görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri izleyenler, tedbirleri hiçe sayanlara tepki gösterdi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Gemlik Muammer İRTEM<br>2020-07-08 09:45:19<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.