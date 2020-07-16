İnegölspor'a 1 milyon TL'lik prim sözü



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),(DHA) - İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, TFF 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden ve üst lige çıkmak için Play-Off oynama hakkı elde eden İnegölspor´a, Play-Off´lardan başarılı bir sonuçla dönülerek 1. Lige çıkılması durumunda 1 milyon TL prim sözü verdi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, pandemi nedeniyle uzun süre zorunlu ara verilen liglerin bu şekliyle tescil edilmesi ve TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden İnegölspor´un Play-Off´lara katılmaya hak kazanması sonrası yazılı bir açıklama yaptı. Zorlu Play-Off müsabakaları öncesi bordo beyazlı ekibe başarı dileklerini ileten Başkan Alper Taban, İnegölspor'un Play Off serisinden şampiyonluk ile dönmesi ve bir üst lige çıkması halinde takıma 1 Milyon TL´lik şampiyonluk primi vereceğini de açıkladı.

Başkan Alper Taban, Play-Off yolunda bordo beyazlı camiaya başarı dileklerini ileterek, "İnşallah takımımız Antalya´dan güzel sonuçlarla dönecek. Bizler de sözünü verdiğimiz gibi 1 milyon TL´lik primi işadamlarımızın da destekleriyle oluşturacağımız kaynakla sağlayacağız" dedi.DHA-Spor Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2020-07-16 13:33:57



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