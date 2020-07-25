Belediye Başkanı’nın şov isyanı Bursa’nın Yenişehir ilçesinde mera arazisine yapılan kaçak binanın yıkılması sonrası muhalefeti şov yapmakla suçlayan Belediye Başkanı Davut Aydın, yıkım sürecini büyükşehir meclisinde paylaştı

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde mera arazisine yapılan kaçak yapı belediye ekiplerince yapılan tebligatların ardından yıkıldı. Muhalefet konuyu eleştiri malzemesi yapınca Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde söz alan Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, “Muhalefete imkan geçse kaçak inşaatlara müsaade edecekler. Burası şov yapma yeri değil. Bizden bilgi alsalardı doğrusunu anlatırdık” dedi

Büyükşehir Belediye Meclisi’nde Mahmudiye Mahallesi’nde mera arazisine yapılan kaçak bina gündeme geldi.

İyi Parti Yenişehir İlçe Başkanı Ercan Özel, kaçak binası yıkılan mahalle sakinlerini ziyaret ederek, “Yıllardır Mahmudiye de çözülmeyi bekleyen imar sorunu dolayısıyla, parasını verip aldığı arazisine hasta eşinin vakit geçirmesi için yaptığı 55 metrekarelik mütevazi evi yıkılan yetim kardeşimizin ve eşinin gözyaşları şüphesiz ki ahirette karşınıza çıkacak. İyi Parti İlçe Teşkilatımız olarak yaptığımız inceleme ve köy halkı ile yaptığımız görüşmelerde büyük bir hak mahrumiyeti olduğunu tespit ettik. Bizler mazlumun ve yetimin safında olduğumuzu bir kez daha gösteriyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediye Meclisi’nde söz alan Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, olayın detaylarını paylaşarak, “Mahmudiye Mahallesi’nde ruhsatsız binayı yıktık. Demek ki bu arkadaşlara imkan gelse kaçak inşaatlara müsaade edecekler. Burası şov yeri değil. Burayı bunu taşıyan arkadaşın gelip belediyeden sormasını, grup sözcüsünün bizi aramasını isterdim. Gelişmeleri 2005 yılından beri izah edelim. Belediyede çalışmış biri olarak Mahmudiye köyüyle ilgili 2005 yılında merada 3367 sayılı Köy Kanunu için çalışmalar başlatılıyor. İmar planı onaylanıyor. 2007 yılında tapular köy tüzel kişiliği adına çıkarıldı. Yıkımı yapılan parsel vatandaşın mülkiyetine geçmedi. 20072012 yılları arasında 64 bin liralık mera ot bedeli yatırılmadı. Maliye hazinesince Yenişehir Asliye Hukuk Mahkemesi’ne tapu iptal davası açıldı. Karar aynı yıl kesinleşti, meraya döndü. 2014 yılında Büyükşehir Kanunu ile köyler mahalleye dönüştü. Köy tüzel kişiliği üzerindeki taşınmazlar belediyeye geçti. 2019 yılında taşınmazlar tekrar meraya dönüştürüldü. 2020 yılında belediyemize 4 ayda telefon şikayeti yapıldı. Kontrollerde kaçak yapı sahibine yapıyı kaldırması için şifaen 15 gün süre verildi. 10 Nisan tarihinde inşaatı kaldırmadığı görüldü. Kaçak yapı mühürlenerek durduruldu. 20 Nisan 2020 tarihinde taşınmaz merada kaldığından ruhsat alması mümkün olmadığı için encümen kararıyla para cezası kesilerek yıkım için vatandaşın kendisi tarafından yıkılması için 30 gün süre verildi. 9 Mayıs günü para cezası ve yıkım kararı tebliğ edildi. 15 Haziran’da Fen İşleri Müdürlüğünce yıkımın 8 Temmuz’da yapılacağı ve o tarihe kadar boşaltılmasıyla ilgili yazı gönderildi. Yıkım esnasında evde eşya yok . Sadece perde vardı. 8 Temmuz günü 11.45’te de yıkıldı. Üzülerek söyleyeyim. Burası şov yapma yeri değil. Hiçbir garibana yardım etmeyen birisinin binanın üzerine çıkıp şov yapması doğru değil. Doğru iş yapanlara prim kazandırıyorlar” diye konuştu.

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