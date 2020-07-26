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Üniversite adaylarına 'Yıldırım' tavsiyeler

İHA

Yıldırım Belediyesi, sosyal sorumluluk çalışmalarıyla farkındalık oluşturmaya, insanlara dokunmaya devam ediyor.

Üniversite adaylarına 'Yıldırım' tavsiyeler

Yıldırım Belediyesi, sosyal sorumluluk çalışmalarıyla farkındalık oluşturmaya, insanlara dokunmaya devam ediyor.
Ülkenin yarınlarını inşa edecek geleceğin güvencesi gençlerin yaşamlarındaki önemli döngülerden biri olan üniversite ve meslek seçimi sürecince Yıldırım Belediyesi gerçekleştirdiği interaktif programla üniversiteli adaylarının tercihlerine ışık tutuyor. Yıldırım Belediyesi, sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirilen canlı yayında, EğitimciYazar Hamza Kaya’nın moderatörlüğü ve EğitimciYazar Polat Doğru’nun katılımlarıyla, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrası yapacakları tercihle geleceklerini şekillendirecek üniversiteli adaylarına destek verdi. Üniversite seçiminde meslek tercihinin başrol oynaması, öğrencinin gelecekte mutlu olacağı bir meslek doğrultusunda tercih yapması, başkalarının değil, hayatı sürdürecek öğrencinin kendi istekleri doğrultusunda meslek tercih edilmesi, motivasyon desteği gerektirmeyecek, yapmaktan mutlu olunacak meslek tercih edilmesi gibi konularda EğitimciYazar Hamza Kaya ve EğitimciYazar Polat Doğru, öğrencilere ve ailelere önemli bilgiler ve tavsiyeler verdi.
Hamza Kaya ve Polat Doğru, ‘Bilinçli Tercih Ailelere ve Gençlere İyi Gelecek’ konulu interaktif program süresince öğrencilerden ve ailelerinden gelen soruları da yanıtladı. Programın moderatörlüğünü yürüten EğitimciYazar Hamza Kaya, meslek tercihi yapacak öğrencinin kendini iyi tanıması, kendini iyi tanıdıktan sonra seçmek istediği ve hayatının büyük bir bölümünü etkileyecek mesleği belirlemesi, o meslek eğitimini gerçekten hangi üniversitenin en donanımlı bir şekilde aktarabileceğini tespit etmesi, hangi şehirdeki yaşamın öğrencinin kendi yaşamına uygun olacağını belirleyerek bu doğrultuda yüreğinden geçen meslek doğrultusunda tercih yapması gerektiğini belirtti.
İnsanların gönüllerinden geçeni keşfettikleri zaman, içlerine sinen doğrultusunda seçimler yaptıkları zaman hayatın çok kolay olduğunu, ancak 1718 yaşlarındayken, veri yetersizken, tek başına seçim yapamazken, ailelerin kendilerinden beklentileri varken tercih yapmanın çok da kolay olmadığının altını çizen EğitimciYazar Polat Doğru, “Tercih yapma meselesi yaşamın her alanında var. Yaşamın her yerinde seçimler yapıyoruz. ‘Bir insan neden bunu seçer de bunu seçmez?’ dediğimiz her şeyin bir sebebi var. Sen neyi seçersen seç, benim önemsediğim şey ise; her neyi seçersen seç bunun seçimini bilinçli yap. İnsanlar gönüllerinden geçeni keşfettikleri zaman, içlerine sinen doğrultusunda seçimler yaptıkları zaman hayat çok kolay. Uzun vadede motivasyon oluşturmak için uğraşmak zorunda değilsin. Sen seçmişsin zaten. Dünyada bundan daha güzel ne olabilir? Ancak bu seçimleri yapmak kolay değil. Hele 1718 yaşlarındayken, veri yetersizken, tek başına seçim yapamazken, ailelerin yanında mahallenin bakkalı bile senden bir şey beklerken gelecek ile ilgili bir seçim yapmak o kadar kolay değil” dedi.
Tercih yapmaktaki anahtar yöntemin ‘Ben bu işi önümüzdeki 50 yıl boyunca her gün yapmak istiyor muyum, istemiyor muyum?’ sorunun cevabına yönelik olduğunu vurgulayan Doğru, “Meslek seçimi ve üniversite tercihi, insanın hayatındaki önemli dönemeçlerden bir tanesi. Meslek seçmek basit bir şey değil, meslek seçmek ömrünün 4050 yılı ile ilgili bir karar vermek demek. Sınav sonuçları açıklandığında elimizdeki yüzdelik dilim ve puanı geçen seneki yüzdelik ve puanlarla eşleştirerek karşılaştırmak tercih yapmak değildir. O puan eşleştirmektir. Yaşamda tercih yapmak ‘Ben ne istiyorum?’ sorusunda kendi içinden cevap vermektir. Kendini tanımak, en basit anlamda nerede olduğunu bilmek ve gönülde yatan aslanın nerede olduğu ile ilgili fikir sahibi olmaktır. Mesele üniversite okuma meselesi değil. Asıl mesele iş sahibi olmak” diye konuştu.
EğitimciYazar Hamza Kaya ve EğitimciYazar Polat Doğru, programı gerçekleştirdikleri ortam ve karşılaştıkları samimiyet için programın hazırlanmasına ve öğrenciler ile ailelerine ulaşmasına vesile olan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’a teşekkür etti. Üniversite sınavlarına girecek gençlere başarılar dileyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ise “Gençlerimizin hayatlarını etkileyecek en önemli tercihleri öncesinde, onlara bu konuda yardımcı olmak, bir bakış açısı kazandırmak için düzenlediğimiz etkinliğimize katılan hocalarımıza teşekkür ediyorum. Bizim hizmet anlayışımızın merkezinde insan ve şehir var. Şehirler, yollar, binalar inşa edebiliriz. Ancak aklı hür vicdanı hür, milli ve manevi değerlerimizi özümseyen nesiller yetiştiremez isek bunlar bir taş ve beton yığınından öteye geçmez. Dolayısıyla önce insan diyoruz. Önceliğimiz milli ve manevi değerleri özümsemiş, ülkemizi 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine taşıyacak nesillerin yetişmesine katkı sağlamak” ifadelerini kullandı.
27 Temmuz Pazartesi saat 21.00’de, yine EğitimciYazar Hamza Kaya’nın moderatörlüğünde gerçekleşecek ve YKS’ye giren üniversiteli adaylarına üniversite ve meslek tercihi konularında önemli bilgilerin ve tavsiyelerin verileceği programın konuğu DanışmanEğitimci ve Yazar Nur Erdem Özeren olacak.

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