Bursaspor'da Özer Hurmacı krizi



Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - TFF 1´inci Lig Play-Off Turu Yarı Final rövanş mücadelesinde Bursaspor, deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor´a 4-1 kaybederek, Süper Lig şansını kaybetti. Adana´ya giden kafilede Özer Hurmacı yer almazken, karşılaşmanın ardından olayın perde arkası ile ilgili çarpıcı açıklamalar geldi. Yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada futbol hayatında ilk kez böyle bir durum ile karşı karşıya kaldığını belirten başarılı savunmacı Anıl Karaer, "Bu görüntümüz bize hiç yakışmadı. Sezonun değerlendirmesini sonra yaparız ama gerçekten çok sıkıntılar yaşadık. Kulüp olarak, camia olarak. Bir oyuncu, Özer Hurmacı oynamadığı için gece saat 12.30´da kampı terk etti. Onun arkasından 2´ye 3´e kadar bunun konuşmaları oldu. Elimizden geleni yapmaya çalıştık, sabah özel uçakla buraya geldik. Biz kendimize yapılmış bir ihanet olarak görüyoruz. Bunun sorumlusu tabii ki kimse değil, sahaya 11 kişi çıkıyoruz ama ben hem kendi adıma, hem de kulübüm adına çok üzüntü içerisindeyim. Hem bunu yaşadığımız için hem de bugün bu sonucu aldığımız için" dedi.

Bursaspor´un çok büyük bir camia olduğunu vurgulayan Karaer, "Çok büyük bir aile. Çok güçlü bir taraftarı var, sadece onları sevindirmek için buradaydık. Belki 10 aydır maaş alamayan arkadaşlar var, buna ben de dahilim. Tek düşüncemiz taraftarı sevindirmekti, tekrar Süper Lig´e çıkarabilmekti. Çalıştık, çabaladık ama elimizden gelen bu oldu. Taraftarımızdan çok özür diliyorum, bu yaşananları daha sonra tekrar konuşmak gerekiyor. Biz buraya kadar getirirken, ne emekler içerisinde, herkes, kendisi de yaptı fedakarlıklar tabii ki ama böyle olmamalıydı. Bireysel kimse davranmamalı. Biz bütün kişiliğimizi bile bıraktık yeter ki Bursaspor şampiyon olsun diye, elimizden gelen her şeyi oynasak da oynamasak da maddi manevi yapmaya çalıştık. Ama sonunda kimsenin tekelinde, kimsenin egoları için böyle bir şey yaşanması gerekiyordu. Büyük Bursaspor taraftarına tek söyleyeceğim şey, onlardan özür diliyoruz. İnşallah Bursaspor önümüzdeki sene layık olduğu Süper Lig´i tekrar yakalayacaktır" diye konuştu.

Bursasporlu bir diğer oyuncu Kerem Can Akyüz de yayıncı kuruluşa benzer açıklamalarda bulunurken, kadro dışı kalan Özer Hurmacı ise sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi.

Hurmacı yaptığı paylaşımlarda, "Allah biliyor gerçeği, kimin egoları, kimin fitneleri, kimin basiretsizliğini. Keşke konuştuğunuz kadar icraat yapsaydınız. Günahınızı benden çıkarın şimdilik. Omuzlarım geniş o yükü de kaldırırım. İsmimi telaffuz edip beni günah keçisi ilan etmeye çalışan herkese karşı hukuki haklarımı savunacağımdan kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerine yer verdi.

DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2020-07-27 00:15:29



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