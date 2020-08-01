Bayram gezmesine çıkan 2 çocuk, asansörde mahsur kaldı

Derya EVREN/BURSA, (DHA)BURSA´da üst geçidin asansöründe mahsur kalan 2 çocuk, itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Elmasbahçeler Mahallesi Ankara Yolu Caddesi üzerindeki üst geçidin asansöründe meydana geldi. Bayramda arkadaşlarıyla gezmek için dışarı çıkan 2 çocuk üst geçidin asansörüne bindi. Asansörün kapısının açılmadığını fark eden çocuklar arkadaşlarına seslenerek yardım istedi. Durumu fark eden diğer çocuklar çevredeki vatandaşlardan itfaiye ve polisi aramalarını istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kapısı sıkışan asansörü güçlükle açarak 2 çocuğu mahsur kaldığı yerden çıkardı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN
2020-08-01 13:56:27
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