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Sevgilisini yakan zanlının 'iyi hali' kaldırıldı

İHA

Sevgilisini yakan zanlının 'iyi hali' kaldırıldı

Bursa'da tartıştığı sevgilisini üzerine benzin döküp yakarak öldürmekten müebbet hapis cezasına çarptırılan sanığın cezası Bursa Bölge 1. Ceza Dairesi tarafından bozuldu. Ceza Dairesi, tutuklu sanık hakkında yerel mahkemenin verdiği 'iyi hal'i kaldırarak, cezayı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çevirdi.
Olay, 2018 yılının Eylül ayında Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi’nde meydana geldi. Kütahya Domaniç’ten Bursa‘ya gelen Ümit Varol (32), bir süredir birlikte olduğu Şengül Vatansever’i (35) iddiaya göre kendisinden ayrılmak isteyince otomobilde üzerine benzin döküp ateşe verdikten sonra yola attı. Kendisi de yaralanan Varol, otomobiliyle kaçtı. Olay anı ise kameraya yansıdı. Şengül Vatansever ve olaydan kısa süre sonra yakalanan Ümit Varol hastaneye kaldırıldı. İstanbul’a sevk edilen yaralılardan Vatansever, olaydan 2 gün sonra hayatını kaybetti. Ümit Varol ise tedavisinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Tutuklu sanık Ümit Varol, Bursa 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasında, "Keşke bu olay yaşanmasaydı, üzgünüm. Olaydan bir hafta önce Şengül ile sarmaş dolaş videolarımız vardı. Üç ay önceki mesaja bakarak cinayeti tasarladığım söyleniyor, tasarlayarak öldürmedim. Ben onu olay günü hastaneye götürmek istemiştim, arabadan atlamak istedi, o yüzden durdum ve hastaneye götüremedim" şeklinde kendini savundu.
Mahkeme heyeti sanığa ‘tasarlayarak, canavarca hisle adam öldürmek’ suçundan 'iyi hal' uygulayarak, müebbet hapis cezası verdi. Şengül Vatansever’in erkek arkadaşı tarafından yakılarak ölümü ilgili yerel mahkemenin verdiği karara ölen kadının yakınlarının avukatı Koray Ağdaş, Bursa Bölge Mahkemesi’ne itirazda bulundu. Bursa Bölge 1. Ceza Dairesi’nde görülen davaya tutuklu sanık Ümit Varol kaldığı cezaevinden SEGBİS’le katılırken, taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada söz alan Varol, eski savunmalarını tekrarlayarak, Şengül Vatansever’i tasarlayarak öldürmediğini söyledi.
Bursa Bölge 1. Ceza Dairesi heyeti, sanık Ümit Varol’un üzerine atılı canavarca hisle kasten adam öldürmek suçunu işlemiş olduğu tanık beyanları, adli raporlar ile toplanan diğer deliller ve katılanların avukatı Koray Ağdaş'ın 'iyi hal' indirim uygulanmaması talebini kabul ederek, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine karar verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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