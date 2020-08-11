Elektrikli bisikletli çiftin bebekleriyle tehlikeli yolculuğu kamerada

Abdulselam UĞUR/BURSA, (DHA)- BURSA'da elektrikli bisikletli bir çiftin bebekleriyle birlikte tehlikeli yolcuğu, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesindeki Ankara Caddesi'nde bir çiftin, elektrikli bisiklette bebekleriyle birlikte tehlikeli yolculuğu, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Elektrik bisiklet hareket halindeyken kask kullanmayan ve arka tarafa yan oturan annenin, kucağındaki bebeği korumasız bir şekilde tuttuğu görüldü. Bebeğin ise, elektrikli bisikletin arka kısmındaki parçaya ve annesine tutunarak uyuması dikkat çekti. Ailenin tehlikeli yolculuğu sosyal medyada da kullanıcıların tepkisini topladı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Abdulselam UĞUR
2020-08-11 17:44:31
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