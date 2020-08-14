Hareket halindeyken yangın çıkan kamyonet, kullanılmaz hale geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hareket halindeyken yangın çıkan kamyonet, kullanılmaz hale geldi

DHA

Hareket halindeyken yangın çıkan kamyonet, kullanılmaz hale geldi


Abdulselam UĞUR/BURSA, (DHA)BURSA´da, seyir halindeki kamyonet, kasasında çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.
Gemlik´ten merkez Osmangazi ilçesi yönüne giden kamyonet, Ovaakça mevkisine geldiğinde kasasından alevler yükselmeye başladı. Yangını fark eden sürücü, aracı yolun sağına çekip, itfaiyeye haber verdi. Yangına ilk müdahaleyi, kamyonette bulunan yangın tüpüyle sürücü yaptı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.
Kamyonetin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Bu arada, kamyonetin yandığı anlar, yoldan geçen diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Abdulselam UĞUR
2020-08-14 13:41:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yediği meyvenin parasını ağaca astı Bursalı çiftçi bahçesinde bulduğu notu okuyunca büyük mutluluk yaşadı
YEREL HABERLER Yediği meyvenin parasını ağaca astı Bursalı çiftçi ...
Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
YEREL HABERLER Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
TOKİ’den ‘Mevlana’ desteği
YEREL HABERLER TOKİ’den ‘Mevlana’ desteği
Osmanlı’nın ilk başşehrinde yardımlar gizlilik içinde dağıtılıyor
YEREL HABERLER Osmanlı’nın ilk başşehrinde yardımlar gizlilik içinde ...
Bursa İl Sağlık Müdürü Kaşıkcı: "Koronavirüs ile yaşamayı öğrenmeliyiz"
YEREL HABERLER Bursa İl Sağlık Müdürü Kaşıkcı: "Koronavirüs ile ...
Gürsu’da kaçakla mücadele kararlılıkla sürüyor
YEREL HABERLER Gürsu’da kaçakla mücadele kararlılıkla sürüyor
Yollara kalite, ulaşıma konfor
YEREL HABERLER Yollara kalite, ulaşıma konfor
Sabah işe gidenler görünce şok oldu Bursa’da balkonuna kendisini asan şahsı görenler büyük korku yaşadı
YEREL HABERLER Sabah işe gidenler görünce şok oldu Bursa’da ...
Osmangazi’de Kaldırımlar Hem Güzel Hem Güvenli
YEREL HABERLER Osmangazi’de Kaldırımlar Hem Güzel Hem Güvenli
Modern barınak Türkiye’ye örnek oluyor
YEREL HABERLER Modern barınak Türkiye’ye örnek oluyor
Sosyal medyada PKK/KCK propagandasına 8 gözaltı
YEREL HABERLER Sosyal medyada PKK/KCK propagandasına 8 gözaltı
Kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü hayatını ...
Sosyal medyada PKK propagandası yapan 8 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Sosyal medyada PKK propagandası yapan 8 kişi ...
1 kilo ağırlığındaki dev dolmalık biberlerine alıcı bulamıyor
YEREL HABERLER 1 kilo ağırlığındaki dev dolmalık biberlerine alıcı ...
Bursa'da uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama
YEREL HABERLER Bursa'da uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama
Gebelikte mutlaka yaptırılması gereken testler neler
YEREL HABERLER Gebelikte mutlaka yaptırılması gereken testler neler
Osmangazi’de su kesintisi
YEREL HABERLER Osmangazi’de su kesintisi
Granfondo Bursa başlıyor
YEREL HABERLER Granfondo Bursa başlıyor
'Çocuk Su' yenilendi
YEREL HABERLER 'Çocuk Su' yenilendi
Bursa Ticaret Borsası'nın yeni hizmet binası şehre değer katacak Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı: "Bursa Ticaret Borsası büyümesine, fiziki alanlarıyla da devam ediyor" "Geçmişle gelecek arasında köprü kuruyoruz"
YEREL HABERLER Bursa Ticaret Borsası'nın yeni hizmet binası şehre ...
Trafik canavarı Güler ailesinin 10 yaşındaki oğullarını hayattan koparttı Evlerinin önünde oynarken kazaya kurban giden Enes’in ailesi isyan etti 10 yaşındaki oğullarını kaybeden acılı aile adalet istiyor
YEREL HABERLER Trafik canavarı Güler ailesinin 10 yaşındaki ...
Motosikletten düşerek metrelerce sürüklenen sürücü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Motosikletten düşerek metrelerce sürüklenen sürücü ...
Domates fiyatları tarlada 35 kuruşa düştü, çiftçi iflas noktasına geldi Domates ihtiyacının yüzde 40, salça imalatının yüzde 70'inin karşılandığı Mustafakemalpaşa ve Karacabey ilçelerindeki çiftçiler bir daha domates ekimi yapmamayı düşünüyor Mustafakemalpaşa Ziraat Odası Başkanı Mehmet Aydemir: "Çiftçiler iflas edecek, domates üretimi duracak"
YEREL HABERLER Domates fiyatları tarlada 35 kuruşa düştü, çiftçi ...
Kağıt yüklü TIR'ın dorsesi yandı
YEREL HABERLER Kağıt yüklü TIR'ın dorsesi yandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X