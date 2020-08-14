Hareket halindeyken yangın çıkan kamyonet, kullanılmaz hale geldi

Abdulselam UĞUR/BURSA, (DHA)BURSA´da, seyir halindeki kamyonet, kasasında çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.
Gemlik´ten merkez Osmangazi ilçesi yönüne giden kamyonet, Ovaakça mevkisine geldiğinde kasasından alevler yükselmeye başladı. Yangını fark eden sürücü, aracı yolun sağına çekip, itfaiyeye haber verdi. Yangına ilk müdahaleyi, kamyonette bulunan yangın tüpüyle sürücü yaptı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.
Kamyonetin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Bu arada, kamyonetin yandığı anlar, yoldan geçen diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Abdulselam UĞUR
2020-08-14 13:41:15
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