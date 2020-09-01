İznik Belediye Meclisi toplandı

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İznik Belediye Meclisinin eylül ayı toplantısı yapıldı.

Meclis toplantısı Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta başkanlığında yapıldı. Meclis toplantısında 16 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta toplantı başındaki konuşmasında, “Bugünkü meclis toplantımızda ilçemizin turizmi açısından önemli kararları görüşerek karara bağlayacağız. En kısa sürede bu müjdeleri hemşerilerimizle paylaşacağız. Bugüne kadar aldığımız ve alacağımız kararların ilçemize ve hemşerilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

İznik Belediyesi 2020 Eylül ayı meclis toplantısı Şehit Piyade Komando Çavuş Fehmi Barcın Gençlik ve Kültür Merkezi’nde bulunan meclis salonunda gerçekleşti. Ağustos ayına ait meclis toplantısında alınan karar özetlerinin okunması maddesiyle başladı. Kararların İznik Belediyesi resmî web sayfası www.iznik.bel.tr adresinden düzenli olarak duyurulduğu bildirildi.

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