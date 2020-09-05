Bursluluk Sınavı'nda koronavirüs tedbirlerine özen gösterildi

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Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ(Bursa), (DHA)BURSA´nın Orhangazi ilçesinde Bursluluk Sınavı´na giren öğrenciler için koronavirüs tedbirlerine uyuldu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020-2021 Eğitim öğretim dönemi Bursluluk Sınavları Türkiye genelinde yapıldı. Orhangazi´de 884 öğrenci, sınav merkezi olarak belirlenen Orhangazi Ortaokulu, Gazi Osmanpaşa Ortaokulu, İmam Hatip Ortaokulu ve Kurtuluş İlkokulu binalarında yapıldı. Koronavirüs salgını nedeniyle öğrencilerin sınav merkezlerine alınması kontrollü bir şekilde sağlandı. Öğrenci velilerinin okul yakınına alınmadığı sınav öncesinde öğrenciler sosyal mesafeye uyularak sıraya alındı. Saat 10.00´da başlayan sınava öğrenciler saat 09.30´dan itibaren alınmaya başladı.

Sınav girişinde öğrencilere dezenfektan ile maske dağıtılırken, sosyal mesafeye uygun bir şekilde sınıflara tek tek alındı. Öğrenci velileri okul dışında bekleyişlerini sürdürdü. 2 saat süren sınavda öğrencilere 100 soru sorulurken, sonuçlar önümüzdeki günlerde açıklanacak.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY

2020-09-05 14:31:36



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