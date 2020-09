Erdoğan'ın ismini verdiği 'Boran' ve 'Yağızkan', zorlu eğitim sürecinden geçiyor

Semih ŞAHİN-Kazım BULUT/GEMLİK, (Bursa), (DHA)CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Bursa ziyareti sırasında ismini verdiği 'Boran' isimli labrador cinsi köpek ve Gemlik ırkı 'Yağızkan' isimli tay, zorlu eğitim sürecinden geçiyor. Eğitimlerinin tamamlanmasının ardından Boran, narkotik madde arama köpeği olacak, Yağızkan ise Ankara'daki 'A' tipi devlet törenlerinde görev alacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye'nin Otomobili'nin üretileceği TOGG Mühendislik, Tasarım ve Üretim Tesisleri inşaatının başlama törenine katılmak için geldiği Bursa'nın Gemlik ilçesinde, Köpek Üretim ve Eğitim Tabur Komutanlığı'nı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yetkililerden bilgi alırken, yetkililer de köpek eğitimiyle ilgili sunum yaptı. Erdoğan buradaki labrador cinsi köpeğe 'Boran' ismini verdi. Erdoğan ayrıca yine Gemlik'te Tay Eğitim ve Üretim Merkezi'ni ziyaret etti ve buradaki Gemlik ırkı bir taya da 'Yağızkan' ismini verdi.

'BORAN NARKOTİK MADDE ARAMA KÖPEĞİ OLACAK'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Boran' ismini verdiği yavru köpek, narkotik madde arama köpeği seçildi. Boran, narkotik madde arama parkurlarında zorlu eğitim sürecinden geçiyor.

'YAĞIZKAN, 'A' TİPİ DEVLET TÖRENLERİNDE GÖREV ALACAK'

Yine Erdoğan tarafından isim verilen Gemlik ırkı 'Yağızkan' isimli tay da eğitim sürecinden geçiyor. Yağızkan, 4 yıllık eğitim sürecinin ardından Kara Kuvvetleri Atlı Spor Eğitim Merkezi'ne sevk edilip, Cumhurbaşkanlığı A tipi devlet törenlerinde görev alacak.

'BORAN, 20-24 AY EĞİTİM GÖRECEK'

Boran'ın zorlu bir eğitim sürecinden geçtiğini dile getiren Köpek Üretim ve Eğitim Tabur Komutanı Yarbay Melih Sayın, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 Temmuz 2020 tarihinde Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı ziyareti esnasında Boran ismini verdiği Labrador cinsi yavru köpeğimiz, narkotik madde arama köpeği olmak için zorlu bir eğitim sürecinden geçmektedir" dedi. Narkotik Madde Arama Köpeği Eğitim Takımı Takım Komutanı Astsubay Üstçavuş Özer Aydın ise "Boran isimli köpeğimiz, sosyalizasyon, itaat ve ihtisas eğitimi olmak üzere 20-24 ay süre zarfında eğitilip kıtaya sevk edilecektir" ifadelerini kullandı.

'ANKARA'DA GÖREV ALACAK'

At Üretim ve Bakım Bölük Komutanı Binbaşı Mehmet Ali Usul, Yağızkan'ın 4 yaşına kadar eğitim aldıktan sonra Ankara'daki devlet törenlerinde görev alacağını belirtti. Usul, "1999 yılında başlayan çalışmalar neticesinde binicilik faaliyetlerinde yurt dışına olan bağımlılığı azaltmak, yüksek nitelikli ve milli bir at ırkı oluşturmak amacıyla 2001 yılından itibaren Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı bünyesinde Gemlik Atı yetiştiriciliğine başlanmıştır. Türk Patent Enstitüsü tarafından 13 Ocak 2002 yılından itibaren geçerli olmak üzere coğrafi işaret belgesi tescil edilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız, 18 Temmuz 2020 tarihinde birliğimize yapmış olduğu ziyarette Gemlik ırkı bir tayımıza 'Yağızkan' adını vermiştir. Tayımızın bakım ve beslenmesi Mehmetçiklerimiz vasıtasıyla icra edilmekte olup, sabah ve akşam olmak üzere günde 2 defa tımarı yapılmakta, aşı, ilaç ve tedavi uygulamaları birliğimizde yer alan Hayvan Teşhis ve Tedavi Merkezi'nde askeri veteriner hekimlerce yapılmaktadır. Yağızkan isimli tayımıza insana alıştırma ve itaat, başlangıç, tay geliştirme ve tay temel eğitimleri verilmekte olup, tayımız 4 yaşına kadar olan eğitimlerini tamamlamasının ardından Ankara'da bulunan Kara Kuvvetleri Atlı Spor Eğitim Merkezi'ne sevk edilecek olup, burada Cumhurbaşkanlığı A tipi devlet törenlerinde ve at terbiyesi, engel atlama, 3 günlük yarışmalarda görev alacaktır" diye konuştu.

