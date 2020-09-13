Bursaspor formalarına yoğun ilgi! En çok ilgi kamuflaja

Yakın zamanda tanıtılan ve bugün satışa sunulan Bursaspor’un formaları yoğun ilgi gördü. Askerlerimiz ve şehitlerimizin anılması için tasarlanan kamuflaj desenli forma ise en çok satılan ürün oldu.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’da bugün satışa çıkan formalara büyük ilgi var. 5 model halinde 149,90 TL’den satışa sunulan formaların içinden en çok tercih edilen ise kamuflaj desenli model oldu. Bursaspor’da önceki dönem Tesislerden ve Bursastore’dan sorumlu İdari Asbaşkanlık görevini üstlenen Yavuz Aman, forma sponsoru olan firmanın yetkilileri ve Bursastore’dan sorumlu diğer yöneticiler Ahmet Eraslan ve Kıvanç Cakalıoğlu ile bu sezon farklı renk ve modellerde forma tasarlamaya kış döneminden başladıklarını iletti.

Bursa halkının çok milliyetçi olması, askeriyle polisine sahip çıkan bir toplum olduğunun altını çizen Yavuz Aman, “Çanakkale savaşında, kurtuluş savaşında ve teröre karşı en çok şehit veren illerden birinin Bursa olması sebebiyle tüm şehitlere ve şehit ailelerine saygı için böyle düşünceye girdik. Teröre karşı en çok mücadele eden illerden biri Bursa ve Bursaspor taraftarıdır. Şehit ve gazilere en çok sahip çıkan illerden biri de Bursa. Ayrıca komandonun anlamı üstün savaşma gücü olan demektir. Bu sebepten dolayı bizim oyuncularımız da iyi savaşçı olabilir. Kamuflaj deseni, İtalyan modacılara göre önümüzdeki 5 yıla daha damgasını vuracak bir desendir. Ayrıca kamuflaj deseni kıyafet olarak da birçok renk ve model kıyafetle kombin yapılabiliyor” ifadelerini kullandı.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’ndaki Bursastore’da satışa çıkan formalar, yoğun ilgi görürken, kamuflaj desen dışında efsane çubuklu, yeşil beyaz damalı ve enine çizgili de yüksek satış rakamlarına ulaştı. İnce çizgili forma ise ilerleyen günlerde satışa sunulacak.

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