Karacabey’de su kesintisi

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Bursa'nın Karacabey ilçesinde su kesintisi yapılacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 2. Bölge Dâire Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Karacabey’in Emirsultan, Esentepe, Gazi ve Saadet mahalleleri, Sanayi Sitesi ile civarında 17.09.2020 tarihinde 10:00 19:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.

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