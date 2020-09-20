Bursa'da traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı (2)

HASTANEDE ÖLDÜ
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrilen altında sıkışan Faruk A., ağır yaralı olarak kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Tedavileri sürdürülen 2 yaralının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2020-09-20 20:11:35
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