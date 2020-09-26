Bursa'da, Babazakir türbesi iki bina arasında kaldı



Semih ŞAHİN-Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA'da, Osmanlı Padişahı Çelebi Mehmet döneminde yaşayıp, 103 yaşında öldüğü tahmin edilen Babazakir Hazretleri'nin türbesi, iki bina arasında kaldı. Uzun yıllardır aynı mahallede yaşamasına rağmen türbenin varlığından haberdar olmayan vatandaşlar, yalnızca bir kişinin girebileceği darlıkta olan tünelden geçilerek gidilen türbeyi görünce şaşkınlık yaşıyor.

Osmanlı Devleti döneminde Doğu Türkistan'dan gelen 40 dervişten biri olan Babazakir'in yaklaşık 103 yaşında vefat ettiği tahmin ediliyor. Babazakir Hazretleri ölümünün ardından, o dönemde boş olan bir alana gömüldü. Ayrıca Babazakir'in kabrinin bulunduğu mahalleye de ismi verildi. Nüfusa bağlı olarak artan şehir yapılaşmasıyla birlikte Babazakir'in türbesi, merkez Yıldırım ilçesi Namazgah Mahallesi'nde iki binanın arasında kaldı. Bir kişinin girebileceği genişlikte olan tünelden geçirilerek, gidilen türbenin bakımını ise mahalleli üstlendi. Binaların arasında kalan türbeyi görenler ise şaşkınlık yaşıyor.

`40 DERVİŞTEN BİRİ´

Babazakir türbesinin iki bina arasında kaldığını belirten Namazgah Mahalle Muhtarı Ruhhan Görgün, "Babazakir Hazretleri, Emir Sultan nezdinde Doğu Türkistan'dan gelen 40 dervişten birisidir. Babazakir ismini, zakir başı, yani okuyucu başı olduğu için bu isim verilmiştir. Kabri, günümüzde iki apartman arasında kalmış ve kabrinin önceki yıllarda yanında mescit olduğu söylenmektedir. Mescidin bulunduğu bölgeye de defnedilmiştir. Burası eskiden Babazakir Mahallesi olarak anılmaktaydı. 1950'li yıllardan sonra Namazgah Mahallesi'ne katılmıştır. Eşi Hatice Sultan ve kızı 30 metre aşağıda medfun bulunmaktadır. Kızı ve eşiyle kendi mezarı arasında 30 metre vardır" dedi.

`İKİ KİŞİ GİREMEYECEK KADAR DAR´

Türbenin iki bina arasında kaldığını, bakımını ise mahallelinin yaptığını belirten Görgün, "Babazakir hazretleri Emir Sultan hazretleriyle birlikte 40 dervişle birlikte Bursa'ya yerleşmiştir. Babazakir hazretlerinin de tasavvuf üzerinde ilmi vardır. Zikir ehlidir. Mahallemizde önemli bir değer olarak bulunmaktadır. Yetkililerden bu zatın burada bulunuşunu ortaya çıkarmak için tarihçilerin, Kültür Daire Başkanlığı'nın, Anıtlar Kurulu'nun buraya sahip çıkmasını rica ediyoruz. Zamanla yapılaşmadan dolayı türbe iki apartman arasında kalmış. İki apartman arasında kaldığı için kabri bilinmemektedir. Bunun ortaya çıkması gerekmektedir. Dar bir alanda ziyaret yapılmaktadır. İkinci bir kişinin giremeyeceği kadar dardır. Burada yapılması gereken ya kabrin kamulaştırılması ya da kabrin 30 metre aşağıdaki kendi ailesinin olduğu mezarlığa taşınması gerekmektedir. Bakımını mahalleli olarak bizler yapmaktayız. Temizliğini, bakımını mahalleli olarak bizler üstlendik" ifadelerini kullandı.

`21 YILDIR BURADAN GEÇİYORUM İLK KEZ GÖRDÜM´

Namazgah Mahallesi'nde ikamet ettiğini söyleyen mahalle sakini Adnan Orhan, daha önce türbeyi fark etmediğini belirterek şunları söyledi; "Buradan çok geçtim ama böyle bir türbenin olduğunu bilmiyordum. Çok etkilendim. Çok duygulandım. Apartman sanıyordum. İçerisinde türbe olduğunu şimdi fark ettim. 1999 yılından bu yana hep buradaydım. Sürekli bu yoldan geçiyorum ama ilk defa gördüm."DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN-Mehmet İNAN

2020-09-26 09:48:50



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