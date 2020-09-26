Bursa'da, şarampole devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı



İlkay ALTAY/İZNİK (Bursa), (DHA)BURSA'nın İznik ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında ilçeye bağlı Derbent Mahallesi Yenişehirİznik karayolu üzerinde meydana geldi. Yenişehir'den İznik'e doğru seyir halinde olan E.G. (27) yönetimindeki 16 KPL 99 kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kamyonette sıkışan sürücü E.G. ve yanında bulunan E.Y. (34), itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesinin ardından bulundukları yerden kurtarıldı. Jandarma ekipleri yol üzerinde ikinci kazanın yaşanmaması için önlem alırken, sağlık ekipleri de yaralılara müdahale etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar önce İznik Devlet Hastanesi'ne, ardından da Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İznik İlkay ALTAY

2020-09-26 23:21:45



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