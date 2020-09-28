Para dolu çantayı polise teslim eden dükkan sahibine teşekkür ziyareti

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) BURSA'da, takı satan Fatma Kaydı (35), iş yerinin önünde bulduğu, içinde yaklaşık 2 bin lira olan çantayı polise teslim etti. Polisin ulaştığı çanta sahibi Ayşe Gücücük (65), Kaydı'yı ziyaret ederek, teşekkür etti.
İnegöl ilçesine bağlı Cuma Mahallesi İsmail Efendi Caddesi´nde takı satan Fatma Kaydı, cumartesi günü, iş yerinin önünde siyah kadın çantası olduğunu fark etti. Kaydı, çantayı uzun süre kimse almayınca içine baktı. Çantada yaklaşık 2 bin lira olduğunu gören Kaydı, polis ekiplerine haber verdi. Çantayı teslim alan polis, sahibini bulmak için çalışma başlattı. Kısa süren araştırma sonucu çantanın, Ayşe Gücücük´e ait olduğu belirlendi. Para dolu çantayı polisten alan Gücücük, Fatma Kaydı´nın dükkanına giderek, duyarlı davranışı için teşekkür etti. DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2020-09-28 15:24:32
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