Uluslararası Fotoğraf Yarışması’nda ödüle lâyık görülen 33 eser, Nilüfer Belediyesi Gölyazı Kültürevi’nde sergileniyor.

2019 yılında düzenlenen 15. Uluslararası Fotoğraf Yarışması’nda ödül alan eserler Nilüfer Belediyesi ev sahipliğinde Gölyazı Kültürevi’nde izlenime sunuldu. 2019 yılında “Serbest” temasıyla düzenlenen yarışma renkli, siyah beyaz ve deneysel olmak üzere üç kategoride gerçekleştirildi. Vietnam’dan Bangladeş‘e, Amerika’dan İran, Macaristan, Romanya, İsveç ve Singapur’a kadar 62 ülkeden, 839 fotoğraf sanatçısının katıldığı yarışmada, toplam 7 bin 641 fotoğraf değerlendirmeye alınmıştı.

Uluslararası Fotoğraf Federasyonu (FIAP) tarafından gümüş plaketle ödüllendirilen ve bütün dünyada fotoğraf sanatçıları tarafından yakından takip edilen yarışmada ödüle ve sergilenmeye değer bulunan eserler, Gölyazı Kültürevi’nin özgün atmosferinde fotoğraf meraklıları ile buluştu. Tarihî, doğal güzellikleri ve “ışığın kenti” unvanı ile fotoğraf tutkunlarını kendisine çeken ve Avrupa’nın en güzel 30 kasabası arasında gösterilen Gölyazı’da açılan sergi, 15 Kasım 2020 tarihine kadar açık kalacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.