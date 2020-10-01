Annesi ve kız kardeşini bıçakla rehin alıp, polise saldırdı; etkisiz hale getirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Annesi ve kız kardeşini bıçakla rehin alıp, polise saldırdı; etkisiz hale getirildi

DHA

Annesi ve kız kardeşini bıçakla rehin alıp, polise saldırdı; etkisiz hale getirildi


Kazım BULUT/GEMLİK (Bursa), (DHA)BURSA'da annesi ve kız kardeşini evde darbederek, bıçakla rehin alan M.T. (24), ihbar üzerine eve giden polis ekibine bıçakla saldırdı. M.T., bir polise bıçakla saldırı sırasında başka bir polis tarafından tabancayla vurularak, etkisiz hale getirildi. Hastanede tedaviye alınan M.T.'nin 13 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.
Olay, saat 14.00 sıralarında Gemlik ilçesi Dr. Ziya Kaya Mahallesi Yakın Sokak'ta meydana geldi. M.T., annesi R.T. ve kız kardeşi A.S. ile henüz bilinmeyen nedenle evde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.T., annesi ve kız kardeşini darbederek, bıçakla rehin aldı. Durumu fark eden mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, M.T.'ye rehin aldığı kişileri ve bıçağı bırakması konusunda uyarıda bulundu. M.T. uyarılarına uymadı. Evden gelen çığlıklarla, M.T.'nin annesi ve kız kardeşini darbetmeye devam ettiğini duyan polis ekipleri, dairenin bulunduğu kata çıkarak, M.T.'den evin kapısını açmasını istedi. Bir süre sonra evin kapısını açan M.T., polislere bıçakla saldırdı. Polis ekipleri, M.T.'ye biber gazı sıkarak, binadan çıkmak için harekete geçti. Polis ekiplerini merdivenlerde kovalayan M.T., bir polisi bıçaklayacağı sırada tabancayla vurularak, etkisiz hale getirildi. Yaralanan M.T., olay yerinde hazır bekleyen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.
13 ŞUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
M.T.'nin etkisiz hale getirilmesiyle birlikte annesi R.T. ve kız kardeşi A.S. polis ekiplerince evden çıkarılıp, sağlık ekiplerince kontrolleri yapıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri yaptığı sorgulamada, M.T.'nin 'uyuşturucu madde kullanmak', 'polis ekiplerine mukavemet' ve 'kasten adam yaralama' suçlarından emniyette 13 suç kaydı olduğunu belirledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Kazım BULUT
2020-10-01 17:00:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Annesi ve kız kardeşini bıçakla rehin alıp, polise saldırdı; etkisiz hale getirildi
YEREL HABERLER Annesi ve kız kardeşini bıçakla rehin alıp, polise ...
Evinde karantinada olması gerekirken, kahvede bulundu
YEREL HABERLER Evinde karantinada olması gerekirken, kahvede bulundu
Evinde karantinada olması gerekirken, kahvede bulundu
YEREL HABERLER Evinde karantinada olması gerekirken, kahvede bulundu
Bursa'da ailesini bıçakla rehin aldı, polise de saldırınca silahla etkisiz hale getirildi Bursa Polisi, anne kızın hayatını kurtardı, polislere de saldıracağını söyleyen bıçaklı saldırganı silahla vurarak etkisiz hale getirdi
YEREL HABERLER Bursa'da ailesini bıçakla rehin aldı, polise de ...
Azalan faturalar yüz güldürdü
YEREL HABERLER Azalan faturalar yüz güldürdü
Çevikel: “Üyelerimiz her platformda gücünü gösteriyor”
YEREL HABERLER Çevikel: “Üyelerimiz her platformda gücünü ...
Büyükşehir ve Osmangazi’den Bursa için iş birliği
YEREL HABERLER Büyükşehir ve Osmangazi’den Bursa için iş birliği
Bursa'da askeri okuldaki kadın cinayeti sanığına 15 yıl hapis
YEREL HABERLER Bursa'da askeri okuldaki kadın cinayeti sanığına 15 ...
Zeytin sezonu öncesi komisyon toplandı
YEREL HABERLER Zeytin sezonu öncesi komisyon toplandı
Askeri okuldaki kadın cinayeti sanığına indirimle 15 yıl hapis
YEREL HABERLER Askeri okuldaki kadın cinayeti sanığına indirimle 15 ...
BSMMMO’da ‘online’ dönem
YEREL HABERLER BSMMMO’da ‘online’ dönem
Bursa'da siber suçlara darbe 17 müstehcen içerikli site, 147 yasa dışı bahis sitesi, 4 terör propagandası yapan site ile Atatürk'e hakaret eden 3 facebook hesabı erişime engellendi
YEREL HABERLER Bursa'da siber suçlara darbe 17 müstehcen içerikli ...
Köfteci Yusuf'tan İstanbul Ataşehir'e özel kampanya
YEREL HABERLER Köfteci Yusuf'tan İstanbul Ataşehir'e özel kampanya
İtfaiyede 306. yıl gururu
YEREL HABERLER İtfaiyede 306. yıl gururu
Yılmaz gönüllere dokunuyor
YEREL HABERLER Yılmaz gönüllere dokunuyor
Büyükşehir’den öğrencilere hijyen seti
YEREL HABERLER Büyükşehir’den öğrencilere hijyen seti
Bursaspor taraftarı takımına moral verdi
YEREL HABERLER Bursaspor taraftarı takımına moral verdi
Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
YEREL HABERLER Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
Karacabey Belediyespor zirvede ok uçurdu
YEREL HABERLER Karacabey Belediyespor zirvede ok uçurdu
Bursaspor taktik idman yaptı
YEREL HABERLER Bursaspor taktik idman yaptı
BEBKA toplantısı Bursa’da yapıldı
YEREL HABERLER BEBKA toplantısı Bursa’da yapıldı
Trans birey ve arkadaşları önce gasbetti, ardından hamama götürüp fuhşa tövbe ettirdi
YEREL HABERLER Trans birey ve arkadaşları önce gasbetti, ardından ...
Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
YEREL HABERLER Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
Bursaspor Kulübü’nden Covid-19 açıklaması
YEREL HABERLER Bursaspor Kulübü’nden Covid-19 açıklaması

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X