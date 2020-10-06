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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diş Hekimliği Fakültesi’nde ilk akademik yıl başladı

İHA

Diş Hekimliği Fakültesi’nde ilk akademik yıl başladı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Diş Hekimliği Fakültesi’nde 20202021 ilk akademi yılı törenle başladı. Öğrencilere beyaz önlükleri üniversite yöneticileri tarafından giydirildi.
Bu yıl ilk defa eğitim öğretime başlayan Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri yapılan törenle beyaz önlüklerini giydi. Törene Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil Sağlam, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurcan Özyazıcıoğlu, Üniversite Genel Sekreteri Osman Dikmen, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Açılış töreninde konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. A. Saim Kılavuz, 28 yıl önce Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan Diş Hekimliği Fakültesi’ni açmanın bugüne nasip olduğunu söyledi.
Kadro çalışmaları noktasında son derece titiz davrandıklarını kaydeden Rektör Prof. Dr. A. Saim Kılavuz, “İyi bir ekibin bu fakülteyi kurmasının önemli olduğunu düşündük. Çok ciddi bir eğitim öğretim kadrosu oluşturduk. Akademisyen arkadaşlarımız fakülteye intibak ettiler. ArGe faaliyetlerinde de ciddi katkılar sağlayacaklarına inanıyorum. Tıp Fakültemiz ile birlikte biyoteknoloji konusunda önemli firmalarla iş birliği yaparak ArGe anlamında faydalı ürünler ortaya koyacaklarına inanıyorum. Eğitim öğretim faaliyetleri ve ArGe faaliyetleri dışında üretilen bilginin toplumla paylaşılması konusuna da özel bir önem vereceğiz. Bütün bunların nihaî hedefi topluma ve toplumu oluşturan insanlığa hizmet etmektir. Bu üç konu birlikte yapılırsa üniversitedeki eğitimler gerçek manada değerini bulmuş olur. Kentimize bu önemli fakültenin kazandırılmasında önemli rolleri olan herkese teşekkürü bir borç biliyoruz” diye konuştu.
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil Sağlam ise, fakültenin eğitim dönemi için 3 aşamalı bir program hazırladıklarını ifade ederek, “Birinci aşamada 1. ve 2. sınıfları değerlendireceğiz. İkinci aşamada 3. ve 4. sınıflar, son aşamada ise 5. sınıflar olacak. İlk aşamada eğitim öğretimin yüzde 90’ını Tıp Fakültemizden aldığımız için şanslıyız. İkinci aşamaya geldiğimizde 3. ve 4. sınıflarımız için de tüm öğretim üyelerimiz hazır. Ayrıca o döneme gelene kadar yeni öğretim üyeleri de aramıza katılmış olacak. Öğrencilerimizin 1. sınıftan itibaren başlayacakları laboratuvar uygulamaları için de her türlü hazırlığımızı tamamladık. Planlamalarımızı yeni başlayan bir fakülte gibi değil, 40 yıldır eğitim öğretim veren bir fakülte gibi yaptık. Öğrencilerimizi sosyal açıdan da donanımlı yetiştireceğiz” dedi.
Hasta muayene kapasitesinde Türkiye’nin en iyisi
Diş Hekimliği Fakültesi ile afiliye şekilde çalışacak olan Bursa Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Dt. Lütfi Çiftçi de üniversite yöneticilerinin çok önemli bir fakülteyi Bursa’ya kazandırdığını vurguladı. Bursa’nın, ağız ve diş sağlığı konusunda eğitim, bilimsel çalışma ve ArGe ile daha üst seviyeye çıkacağını belirten Başhekim Dt. Lütfi Çiftçi, “İlimizde de artık hekim yetişecek. Uzmanlık gerektiren konulara da çözümler bulunacak. ArGe çalışmaları ile yerli sermayeye hizmet edecek bir kuruluş olacak. Bursa Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak her türlü desteği ve hizmeti vermekten gurur duyacağız. Fiziki imkânlar açısından Türkiye’nin en büyük tesislerinden biri olan hastanemiz, hasta muayene kapasitesi olarak Bakanlığımızın istatistiklerine göre Türkiye’ bir numaraya ulaşmıştır” şeklinde konuştu.
Açılış töreninin ardından BUÜ Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Alper Pampu tarafından öğrencilere ilk ders verildi. Dersin sonunda Üniversite yöneticileri tarafından törene katılan tüm öğrencilere beyaz önlükleri giydirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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