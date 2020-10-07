Frutti Extra Bursaspor - Cedevita Olimpija maçı, koronavirüs vakası nedeniyle iptal edildi



Gürkan DURAL / BURSA (DHA) - 7Days EuroCup'ta Frutti Extra Bursaspor'un karşılaşacağı Cedevita Olimpija'nın Covid-19 vakası sonucu karantinada kalması nedeniyle maç iptal edildi.

7Days EuroCup'ta D Grubu'nda yer alan Frutti Extra Bursaspor'un ikinci hafta mücadelesinde deplasmanda karşılaşacağı Slovenya temsilcisi Cedevita Olimpija ekibinde koronavirüse rastlandı. Bunun üzerine, maç için Slovenya'da bulunan Frutti Extra Bursaspor kafilesi beklemeye başladı.

Sloven hükümetinin aldığı karar neticesinde, takımın karantinada bulunması nedeniyle karşılaşmanın iptal edildiği bilgisi, turnuva organizasyonu tarafından duyuruldu.

Frutti Extra Bursaspor Genel Menajeri Nedim Yücel, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Cedevitta Olimpija takımında yaşanan pozitif vaka sonrası Sloven hükümetinin aldığı karar doğrultusunda karantinada bulunmaları nedeniyle maçın iptal edildiği bilgisi tarafımıza iletilmiştir. 48 saat içerisinde Euroleague Disiplin Komitesi karşılaşma ile ilgili nihai kararı verecekler. Tarihimizdeki ilk Avrupa kupası deplasmanından sahada kazanarak dönmek isterdik. Yaşadığımız zorlu süreçte rakibimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz" ifadelerini kullandı.

Maçın hükmen Frutti Extra Bursaspor galibiyetiyle sonuçlanması beklenirken, bu sonuç gerçekleşirse Avrupa'da kulübün ilk galibiyeti olacak.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2020-10-07 17:14:00



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