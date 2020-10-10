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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da sahte kimlik operasyonu: 2 kişi gözaltında

İHA

Bursa'da sahte kimlik operasyonu: 2 kişi gözaltında

13 ilde farklı suçlardan aranması olan dolandırıcılık çetesi lideri olduğu öne sürülen ve 10 yıllık kesinleşmiş cezası bulunan Mehmet A.B., Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde uzun zamandır iş insanlarını değişik vaatlerle kandırarak dolandırdığı öne sürülen ve 13 ilde farklı suçlardan aranması bulunan, uzun yıllardır Rahmi Kılıç adına düzenlenmiş kimlik bilgilerini kullanarak yakalanmaktan kurtulan, toplamda 10 yıl kesinleşmiş cezası bulunan Mehmet A.B. ve bir kişi ilçeye bağlı Küçük Kumla Mahallesi'nde yapılan baskınla yakalandı. Zanlının başında bulunduğu suç çetesi, Gemlik Asayiş Büro Amirliğinin uzun soluklu ve dikkatli çalışmaları, yaptığı araştırmaları sayesinde çökertildi.
Çeteyle bağlantısı bulunduğu öne sürülen bir kişiyle sözde çete lideri Mehmet. A.B., ilçe emniyet müdürlüğünde yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Burada yaklaşık 15 saat savcıya ifade veren 2 kişi tutuklanması istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkeme başkanı zanlı Mehmet A.B.'yi tutuklarken, diğer zanlı ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Mehmet A.B., tutuklanarak Bursa Kapalı Cezaevine gönderilirken çetenin diğer illerdeki bağlantılarının araştırmaları devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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