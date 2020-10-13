Bursaspor’dan U19 Milli Takımı’na 4 futbolcu davet edildi

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U19 Milli Takımı’nın 1722 Ekim 2020 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştireceği hazırlık kampının aday kadrosu açıklandı. Bursaspor’dan Ertuğrul Kurtuluş, Vefa Temel, Okan Ağrap ve Berat Altındiş davet edildi.

U19 Milli Takımı’nın 1722 Ekim 2020 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştireceği hazırlık kampının aday kadrosu açıklandı. Riva’da gerçekleşecek olan kampa Bursaspor’dan 4 futbolcu davet edildi. Yeşil beyazlılardan Ertuğrul Kurtuluş, Vefa Temel, Okan Ağrap ve Berat Altındiş, 17 Ekim’de İstanbul’un yolunu tutacak. Bu futbolcular Bursaspor’un Balıkesirspor ve Menemenspor maçlarında forma giyemeyecek.

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