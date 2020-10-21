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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yıldırım’da hedef tarihi doğayla öne çıkartmak

İHA

Yıldırım’da hedef tarihi doğayla öne çıkartmak

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın başkanlığında gerçekleştirilen Yıldırım Belediyesi 20192024 Seçim Dönemi’nin 16. Olağan Meclis Toplantısı’nın 2. Oturumunda 2021 yılı faaliyet raporu belediye meclisi tarafından oy çokluğu ile kabul edildi.
Yıldırım Belediyesi 20192024 Seçim Dönemi’nin 16. Olağan Meclis Toplantısı’nın 2. Oturumu, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın başkanlığında gerçekleştirildi.Koronavirüs nedeniyle önlemlerin alındığı meclise, üyeler ateşleri ölçüldükten sonra maske ve dezenfektan kullanarak toplantıya katıldı. Sosyal mesafe kuralına da uyulduğu toplantıda, 2021 yılı faaliyet raporu gerçekleştirildi.
Rutin belediyecilik hizmetlerini koronavirüspandemisine ve onunla mücadele çalışmalarına rağmen aksatmadan, layığı ile yerine getirmenin yanı sıra kaynakları da etkin bir şekilde Yıldırımlıların ihtiyaçları doğrultusunda kullanarak, faydalı ve saygın nitelikte, fiziki, sosyal ve kültürel projeleri gerçekleştirmenin gayreti içerisinde olduklarını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Göreve geldiğimizde mali ve kent disiplinini sağlayacağımızı söylemiştik.Aslında bir belediyenin yapması gereken en temel iş budur. Belediye deyince aklımıza gelen şehrin düzeni, huzuru ve sükûnu. Bu minvalde adımlar attık ve bu adımlarımızı da güçlendirerek devam ettiriyoruz. İkinci adım olarak vatandaşlarımıza sorduk;‘Sizce öncelikli olarak neler yapmamız gerekiyor?’ diye. Vatandaşlarımızda yollar, kaldırımlar, yeşil alanlar ve çevre düzenlemeleri konusunda taleplerde bulundu. Bu doğrultuda da 2020 yılını ‘Fen İşleri Yılı’ ilan ettik. Hepiniz de takdir ediyorsunuz ki tüm mahallelerimizde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yıldırım’daki sosyal yaşam alanlarıyla ilgili talepler vardı. Bizde kişi başı en az 1 metrekare olacak şekilde ilçemize yeni aktif yeşil alanlar kazandıracağız dedik. Bu konuda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah 700 bin metrekareden fazla yeşil alanı dönem sonuna kadar ilçemize kazandırmış olacağız” dedi.
Yıldırım’ın sadece kentleşme değil tarihi bir kimliği de olan bir şehir olduğunu dile getiren Başkan Oktay Yılmaz, “Dolayısıyla biz bu tarihi kimliğe hizmet edecek şekilde hem Cumalıkızık’la ilgili hem de yeni bir bölgesel proje yaptığımız İsabey ile ilgili, Yıldırım Külliyesi ve çevresiyle ilgili, fetih öncesi Bursa’yı anlatan Balaban bölgesiyle ilgili, yine Yeşil ve Emirsultan bölgesiyle ilgili de 5 bölgede projelerimizi yürütüyoruz. Kimi yerde çalışmalarımız devam ediyor. İşte İsabey Mahallemizde İsabey Kültür Merkezimizi bitirdik, cephe sağlıklaştırma çalışmalarına da başlayacağız. Orada vatandaşımızı da işin içine katarak güzel bir tarihi mahalle kültürü kazandırmış olacağız. Cumalıkızık ile ilgili önümüzdeki günlerde kurum müdürlerimiz ve mahalledeki ilgililerle bir toplantı yapıp hem oradaki Yöresel Ürünler Çarşısı’nı, mahallenin ulaşımını, 225 dönüm üzerinde yapılacak olan mesire alanıyla ilgili çalışmalarımızın startını vermiş olacağız. Yıldırım Külliyesi’nin bulunduğu bölgemizde Mollayegan Medresemizin Çocuk Aktivite Merkezi yapılmasıyla ilgili çalışmalarımıza başladık. Bununla beraberde Gökdere Pazarı’nı içine alacak şekilde bir bölgesel çalışmada yürütüyoruz. Yine Yeşil ve Emirsultan bölgesinde Bursa Büyükşehir Belediyemizle bir proje ortaya koymaya çalışıyoruz. Balabanbey Kalesi bölgesinde de Osman Fevzi Efendi Parkı’mızın projesi bu ay onaylanacak. Orada da Karaağaç Kültür Merkezi olarak çalışmaya başlayacağız ve hemen üzerinde daha önce Kız Yetiştirme Yurdu olan bölgede yine bir rekreasyon çalışması gerçekleştireceğiz” diye konuştu.
Bakanlıkların, devlet kurumlarının yatırımlarını da kendi kaynakları olarak kabul ettiklerini sözlerine ekleyen Başkan Yılmaz, “İşte Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi, Türkiye’deki en büyük spor komplekslerinden bir tanesi, Yıldırım Belediyesi olarak bizler işletiyoruz. Başka bir örnekle Mevlana Mahallemizde bir kentsel dönüşüm projesi yapacağız, yaklaşık 250 milyon TL değerinde bu proje. Bunu da yine bakanlığın kaynağıyla TOKİ ile birlikte yapacağız ve güzel bir mahalle örneği gerçekleştireceğiz. Bu gibi birçok kurumun kaynağını kullanarak şehrin dönüşümünü, yeni yatırımlarını gerçekleştireceğiz. Yine kaynakla alakalı şuanda biz Millet Mahallesi’ndeki kapalı pazar alanımızın yapımına başladık, Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte Arabayatağı’na da bir kapalı pazar alanı kazandıracağız. İnşallah 2021 yılı yatırımlarımızın, ilçemizdeki değişimin daha bariz bir şekilde görüldüğü bir yıl olacak” ifadelerini kulandı.

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