Kısıtlama öncesi seyyar satıcılar tezgah kurdu, sosyal mesafe hiçe sayıldı



Abdulselam UĞUR/BURSA, (DHA)BURSA´da artan koronavirüs vakalarının ardından, tedbirlere daha fazla uyulması için uyarılar yapılmasına rağmen, dün sokağa çıkma kısıtlamasına yarım saat kala seyyar satıcılar kaldırımlarda tezgah açtı. Alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, sosyal mesafe kuralını hiçe saydı.

İçişleri Bakanlığı'nca yurt genelinde uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması, dün saat 21.00'de başladı. Bursa´da dün akşam kısıtlamaya yarım saat kala, merkez Osmangazi ilçesi, Emek Mahallesi´nde seyyar satıcılar, kaldırımlarda tezgah açarak sokağı pazar alanına çevirdi. Kamyonetlerinde getirdikleri sebze ve meyveleri satan seyyar satıcıların etrafında ise, yoğun kalabalık oluştu. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedilirken, görüntülerde sosyal mesafenin hiçe sayıldığı görüldü. Uyarılara rağmen oluşan kalabalık, görüntülerin sosyal medyada da yer almasının ardından tepki çekti.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Abdulselam UĞUR

2020-12-05 11:38:19



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