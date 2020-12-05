BKM Kitap ile hafta sonları evde şef var

Avrupa’nın en büyük kitabevi olan BKM Kitap izolasyon günlerine özel en çok beğenilen yemek kitaplarını seçti.

Sokağa çıkma kısıtlamalarının arttığı bu dönemde okuyucuların en çok tercih ettiği yemek tarifi kitaplarıyla okuyucuların karşısına geçen BKM Kitap Kurumsal İletişim Yöneticisi Esma Can Ekmen, “Sağlıklı beslenmenin öneminin arttığı bu dönemde gerek vitamin takviyeleri gerek bağışıklık artırıcı besinlere özel olarak ilgimizin arttığı malum. Mutfakta çok daha fazla zaman harcadık ve yeni tarifler denedik. Biz de BKM Kitap ailesi olarak araştırdığımızda okuyucularımızın alışveriş alışkanlıklarında belirgin bir sağlıklı beslenmeye yönelme gördük. Bu değerli seçkiyi hazırladık. Besinler hakkında doğru bilgiler ve yeni tarifler arayan herkesi bkmkitap.com’u ziyaret etmeye bekliyoruz” dedi.

En çok okunan yemek kitaplar; Çorbanın Kitabı Ebru Omurcalar, Yap Ye Paylaş Aydan Üstkanat, Anadolu Mutfağımızın Lezzetli ve Sağlıklı Reçeteleri Sahrap Soysal, Danilo ile Mutlu Tarifler Danilo Zanna, 30 Dakikada Atıştırmalıklar İdil Yazar, Unutulmuş Ekmekler Rita Monastero, Ekşi Mayalı Ekmekler Hakan Doğan, İç Anadolu Yemekleri M.Faruk Bayrak, Hazır Alma Kendin Yap! Hülya Erol, Arda'nın Mutfağı Arda Türkmen

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