Kürşat Tüzmen’den Başkan Taban’a ziyaret

Kürşat Tüzmen, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ı ziyaret etti. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette İnegöl ticareti, tarımı ve turizmi üzerine istişareler yapıldı.

Yakın dönemde Türk siyasetinde önemli görevler üstlenmiş olan ve 58, 59, 60. hükümetlerde devlet bakanlığı yapan Kürşat Tüzmen, program çekimi için İnegöl’e geldi. Tüzmen, İnegöl programına Belediye Başkanı Alper Taban’ı ziyaret ederek başladı. Taban, İnegöl’de sanayi ve üretimin her geçen gün kendini yenileyerek günün şartlarına uygun şekilde gelişimini sürdürdüğünü söyledi. Taban, “Bu noktada şehir, yapılan yatırımların da karşılığını almaya devam ediyor. Zamanında amatör ruhla başlayıp devamında profesyonel olarak devam eden bir sürece evrildi. Teknoloji yoğun faaliyetler de artarak devam ediyor” dedi.

Başkan Taban, Kürşat Tüzmen’e İnegöl’e ve kurumuna yaptığı ziyaretten dolayı teşekkürlerini de ileterek; “Sizleri burada ağırlamaktan onur duyduk. Tecrübenizle, kariyerinizle ülkemize değer kattınız. Sizler gibi önemli devlet büyüklerimizi ağırlamak bizim için de çok kıymetli” diye konuştu.

Ekonomi konusunda İnegöl’ün çok güzel bir örnek ve bir rol model olduğuna da dikkat çeken Başkan Taban, “Bu şehirde 81 vilayetin tamamından yaşayan insanlar var. Beraberinde Kafkas coğrafyası, Balkan coğrafyasından yaşayan insanlar var. Ortak özellik de şu olmuş; buraya gelen her insan bir şekilde ya müteşebbis olmuş ya da o üretim zincirine dahil olmuş. Herkesin birleştiği o platformda da hem ihracat hem de üretim noktasında çok güzel örnekler ortaya çıkmış” dedi.

Kürşat Tüzmen ise, Türkiye için üretim ve ihracatın önemine vurgu yaptı. İnegöl’ün bu noktada önemli bir şehir olduğunun da altını çizen Tüzmen, “Sanayi, turizm, tarım ve ticarette önemli bir şehir olan İnegöl’ümüzü ziyaret ettik. İnegöl geçmişi ve değerleriyle önemli bir şehrimiz. İnegöl Belediyemizi ve Belediye Başkanımız Alper Taban’ı çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Ayrıca İnegöl’e ve İnegöl halkımıza misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

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