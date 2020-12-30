Eski çöplük yeşil alan oluyor Karacabey’de çevreye katkı sağlayacak hamle

Karacabey’de 10 yıl öncesine kadar katı atık döküm alanı olarak kullanılan çöp sahası ağaçlandırılacak.

Karacabey’de 10 yıl öncesine kadar katı atık döküm alanı olarak kullanılan ve toplam 60 bin metrekarelik çöp döküm sahası belediyes tarafından ağaçlandırılarak, yeşil alan olarak ilçeye kazandırılacak.

Belediye Başkanı Ali Özkan yaptığı açıklamada, “10 yıl öncesine kadar çöp döküm sahası olarak kullanılan alanı artık kullanmıyoruz. Bunun yerine, her gün temizlik işleri ekiplerimizin topladığı ortalama 100 tonluk katı atığı Hamitler’deki depolama istasyonuna gönderiyoruz. Atatürk Kültür Parkı ve Şehir Hastanesi’nin yakınında bulunan bu eski çöp sahasını rehabilite ettikten sonra, ağaçlandırma çalışmalarına başlamış bulunuyoruz. Fıstık çamı, sığla ve gürgenden oluşan 3 bin fidanı, ortalama 45 bin m2’lik bir alanda toprakla buluşturacağız” dedi.

Öte yandan Karacabey Belediyesi, son günlerde ağaçlandırma çalışmalarıyla da örnek olmaya devam ediyor.

Son olarak geçtiğimiz hafta, belediye tarafından Öğretmenler Parkı’nda 2 binden fazla fidanın dikimi için çalışmalar büyük ölçüde tamamlanmıştı.

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