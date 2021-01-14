Türk Mobilyası Avrupa’yı fethetmeye hazırlanıyor İnegöl’ün mobilya markalarından Saloni Avrupa’da 50 yeni mağaza açmaya hazırlanıyor Saloni Mobilya Avrupa Genel Müdürü İsmail Özbek: "Türk mobilya sektörü dünyanın en önemli aktörlerinden biri olacak"

Korona virüs salgını sebebiyle bir çok alanda üretim yapamaz hale gelen Avrupa, mobilya sektöründe rotayı Türkiye’ye çevirdi. Korona virüs salgınına rağmen 2020 yılında Avrupa’dan 12 milyon dolar sipariş alan Saloni Mobilya, 2021 yılındaki ihracatını 20 milyon dolara çıkarmak için Avrupa’da 50 farklı mağaza açacağını açıkladı.

Tamamen yerli İnegöllü mobilya devinin 2 yıl içerisinde dünya genelinde 100 olan mağaza sayısı 150'ye ulaşacak.

2018 yılından beri tüm enerjisini ihracata veren firma, izlediği stratejilerin meyvelerini almaya başladı. 60 ülkede 200 noktada ürünlerinin sergilendiği bilgisini veren Saloni Büyümeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Saloni Avrupa Genel Müdürü İsmail Özbek, “Evrensel tasarım, kaliteli ürün ve sağlanan iyi servisin Amerika’dan Asya’ya Avrupa’dan Avustralya’ya tüm dünyada karşılığı olduğunu gördük" dedi.

"Marka ihraç etmek daha doğru"

Yapılan ihracatın önemli bir bölümünü Avrupa ve Amerika gibi tüketici haklarının önemli olduğu, tasarıma önem verilen ve kişi başına düşen milli gelirin yüksek olduğu ülkelere yapmış olmaktan ayrıca mutlu olduklarını ifade eden İsmail Özbek, "Dünya pazarında söz sahibi olmak, kalıcı ve katma değerli işler yapabilmek için sadece ürün ihraç etmenin değil marka ihraç etmenin daha doğru olduğuna inanıyoruz. Bu anlayışla 2021 yılında, çoğunluğu Avrupa ve Amerika da olmak üzere 100’ü aşan tabelalı bayi sayımızı 50 yeni bayilik vererek 150’ ye çıkaracağız“ dedi.

İhracat konusunda istikrarlı olduklarını son 3 yılda 26 milyon dolar ihracat yaparak ortaya koyduklarını ifade eden Özbek “2021 martında yeni üretim merkezine geçerek 100 yeni istihdamla, üretimde yüzde 50 artış sağlayacağız. Mevcut müşteri durumu, yapılan ön anlaşmalar ve yeni açılacak mağazalarla 2021 yılında 20 milyon dolar hedefine ulaşacağız” dedi.

"Sektörümüz dünyanın 1 numarası olacak"

Ülke kalkınmasının, istihdamın artmasının ve refah seviyesin artmasının ancak katma değerli ihracatla mümkün olduğunu ifade eden Özbek“ Pandemi sürecinde tüketicilerin uzun süre evde kalmaları mobilya ve dekorasyon konusunda evlerine yatırım yapmalarını sağladı. Mobilya talebi arttı. Sektörümüzün tümünü büyük fırsatların beklediğini düşünüyoruz. Tasarım, kalite, servis ve ölçek konusunda doğru adımları atabilirsek Türk mobilya sektörü dünya pazarındaki en önemli aktörlerden biri olacaktır” diye konuştu.

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