Yavuz Bingöl'den Başkan Yılmaz'a ziyaret Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ünlü ses ve sinema sanatçısı Yavuz Bingöl'ü "Uyumayan Kütüphane'de ağırladı

Yıldırım Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılmaya hazırlanan ve 7 gün 24 saat hizmet verecek olan ‘Uyumayan Kütüphane’ ünlü ses ve sinema sanatçısı Yavuz Bingöl’ü ağırladı.

Yıldırım Belediyesi Başkanı Oktay Yılmaz, Kentsel Tasarım ve Planlama Merkezi’nde faaliyet gösterecek, Türkiye’ye örnek projelerden biri olan ‘Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi’nde ağırladığı ünlü ses ve sinema sanatçısı Yavuz Bingöl ile birlikte incelemelerde bulundu.

Seçim öncesi vaatleri arasında yer alan ‘Uyumayan Kütüphane’ projesinin yakın bir zamanda hizmete açılacağını aktaran Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Belediyemizde misafir ettiğimiz değerli sanatçımız Yavuz Bingöl ile birlikte Uyumayan Kütüphanemizde devam eden çalışmaları yerinde inceledik. Burası Yıldırım'ın gençlerine, çocuklarına hizmet edecek önemli bir mekân olacak. Bursa’da bir ilk olarak 7 gün 24 saat hizmet konseptiyle hizmet verecek kütüphanemizin bünyesinde 80 binin üzerinde kitap bulunacak. ‘Uyumayan Kütüphane’ gençlerimizin buluşma noktası olacak. Okumanın insanı özgürleştirdiğini ifade ederek inşallah burayı çok yakın bir zamanda hemşehrilerimizin hizmetine sunmuş olacağız” dedi.

Tüm belediyelere örnek olmalı"

^ Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve çalışma arkadaşlarının muhteşem işlere imza attıklarını belirten ünlü sanatçı Yavuz Bingöl, “Kütüphaneyi görünce çok şaşırdım, şaşkınlığımı gizleyemedim. Gençlerimiz için inanılmaz bir mekân yapmışlar. Çocuklarımızın zamanlarını geçirecekleri, derslerine çalışacakları, kitaplarını okuyacakları çok özel bir mekân olmuş. Ben Oktay Başkanı ve bütün ekibini tebrik ediyorum, kutluyorum. İnşallah ülkemizdeki diğer belediyeler de bu tür çalışmaları örnek alır. Ben tarihsel derinliğimize kavuşmak için, yeniden o derinliği kazanmamız için bu tip eserlerin, çalışmaların çok önemli olduğuna inanıyorum. Gelecek çocuklarımızdan, gençlerimizden oluşacak. Ben tekrardan Oktay Başkan’a ve ekibine çalışmalarında başarılar diliyorum” diye konuştu.

Görev başındaki polislere çorba ve tatlı ikramı

İnceleme gezisinin ardından ise Başkan Yılmaz, Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Yıldırım İlçe Emniyet Müdürü Latif Turan ve ünlü sanatçı Yavuz Bingöl, iş insanı Muhsin Şaşmaz ile birlikte sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle yol uygulaması yapan emniyet güçlerini ziyaret etti. Uygulama noktalarındaki polis ve vatandaşlarla biraraya gelerek kısa bir süre sohbet eden heyet, görevi başındaki emniyet güçleri ile vatandaşlara çorba ve tatlı ikramında bulundu.

Çocukların ‘Muhsin Ağabeyi’ iş insanı Muhsin Şaşmaz’a gerçekleştirdiği bu organizasyondan dolayı teşekkür eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Muhsin Bey, köylerde gerçekleştirdiği oyuncak dağıtımları ile çocukların gönlünde taht kurmuştu. Bu salgın sürecinde de denetim yapan güvenlik güçlerimize de her akşam çorba ikramında bulunuyor. Ben duyarlı ve diğer iş insanlarımıza da örnek olacak bu davranışından dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Aynı zamanda buna duyarlılık göstererek eşlik etmek isteyen Yavuz Bingöl’e de teşekkür ediyorum. Kendisinin, örnek bir kişilik olan Mehmet Akif Ersoy’un hayatını ve İstiklal Marşı sürecini anlatan ‘Akif’ filmini de ümitle bekliyorum” şeklinde konuştu.

İş Adamı Muhsin Şaşmaz ile uzun yıllardır yakın arkadaş olduklarını dile getiren Yavuz Bingöl de, “Geçen hafta yazılı ve görsel basında Muhsin Bey’in polis ekiplerine çorba ikramında bulunduğunu gördüm. Daha sonra kendisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek bir sonraki programı beraber organize etmek istedim. Çok hoş ve güzel bir şey, inşallah her il ve ilçede böyle değerli iş insanlarımız bu tarz etkinlikleri sürdürür. Yıldırım Belediye Başkanı’mız Oktay Yılmaz ‘Akif’ filminin setine bizleri ziyarete gelmişti. Bizde hem iadei ziyaret gerçekleştirdik kendisine hem de bu etkinliği beraber gerçekleştirelim istedik. Sokağa çıkma kısıtlamalarında dışarıda görev yapan polisimiz, askerimiz ve çalıştıkları için dışarıda olan vatandaşlarımız ile zaman geçirip, bir kısa sohbet ve sıcak bir çorba eşliğinde kendileriyle buluşmak istedik” ifadelerini kullandı.

İş Adamı Muhsin Şaşmaz ise şöyle konuştu:

“Bizim bu güzel organizasyonumuza ve benim heyecanıma ortak olan değerli dostum Yavuz Bingöl’e ve Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz’a teşekkür ediyorum. Bilindiği gibi biz yaklaşık olarak 2 aydır bu projeyi sürdürüyoruz. Aslında buradaki amacımız emniyetimizin manevi anlamda yanında olmak ve bir bardak sıcak çorbayla onların içini ısıtmaktı. Gördüğüm kadarıyla da bunu başarıyoruz. Dostlarımızdan güzel takdirler alıyoruz. İyilik, bulaşıcıdır.”

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