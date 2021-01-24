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TOFAŞ - HDİ Sigorta Afyon Belediyespor: 83-85

DHA

TOFAŞ - HDİ Sigorta Afyon Belediyespor: 83-85


Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - SALON: Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu
HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Sinan İşgüder, Hüseyin Çelik
TOFAŞ: Tomislav Zubcic 7, Berkan Durmaz 5, Berk İbrahim Uğurlu 11, Jeremy Simmons 8, Tarik Phillip 11, Semaj Christon 20, De Vaughn Akoon Purcell 6, Muhsin Yaşar 9, Alihan Demir 6, Mert Konuk
HDI SİGORTA AFYON BELEDİYESPOR: Sinan Sağlam 4, Christopher Taylor Wright 20, Francisco Javier Cruz Saldivar 16, Evaldas Kairys 4, Paul Tanner Leissner 2, Akif Egemen Güven 19, Jonahtan Paul Macura 17, Leon Harun Apaydın 3, Ekrem Sancaklı
1.PERİYOT: 27-21
DEVRE: 47-45
3.PERİYOT: 65-60ING Basketbol Süper Ligi´nin 18. hafta mücadelesinde HDİ Sigorta Afyon Belediyespor´u ağırlayan TOFAŞ Basketbol Takımı, parkeden 85-83´lük skorla mağlup ayrıldı.
Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu´nda oynanan mücadelenin ilk periyodunda her iki ekip de skorer bir görüntü çizdi. Zubcic´in dış atış isabetiyle oyuna başlayan TOFAŞ, Berk Uğurlu ile pota altında etkili olunca 5. dakikada ev sahibinin 14-6´lık üstünlüğü ile geçildi. Akif Egemen ile sayılar bulan Afyon ekibinin farkı indirme çabalarına Berkan ve Christon´ın isabetleriyle cevap veren Bursa temsilcisi, periyodu 27-21 önde noktaladı.
İkinci periyoda Macura´nın dış atış isabetiyle başlayan Afyon temsilcisi, periyot boyunca 25 yaşındaki oyuncusundan faydalandı. Christon ve Phillip´in elinden dış atış isabeti bulan TOFAŞ, 14. dakikada skoru 41-32´ye getirse de, Macura´dan gelen üst üste 9 sayı sonrası skor 45-41 oldu. Devrenin son anlarında her iki ekip de skor bulmakta zorlanırken, devreye TOFAŞ´ın 47-45´lik üstünlüğü ile gidildi.
Dönüşte iyi bir başlangıç yapan konuk ekip, Kairys´ın sayılarıyla önce eşitliği sağlarken, ardından Saldivar´ın orta mesafe basketiyle öne geçti: 51-53. Zubcic´i yeniden hücuma dahil eden Bursa ekibi, Phillip´in de etkinliği ile toparlanarak, periyodun son dakikalarında iyi bir oyun sergiledi ve kader periyoduna da 65-60´lık skor avantajıyla girdi.
Son periyodun başında savunmasını sertleştiren, hücumda da özellikle Akoon Purcell ile sayılar bulan TOFAŞ, 32. dakikada farkı 7´ye çıkardı: 73-66. Wright´ın dış atış isabetiyle umutlanan Afyon ekibi, her ne kadar boyalı alan savunmasını dilediği ölçüde yapamasa da, önce Saldivar, ardından Wright´ın üçlükleri sonrası fark 2´ye indi: 79-77. Mola dönüşü Wright pota altından bitirerek skoru 79-79´a eşitledi.
Son anları nefes kesen mücadelede, Wright´ın orta mesafe basketi sonrası son 3 saniyeye 83-85 önde girmeyi başaran HDI Sigorta Afyon Belediyespor, son topu savundu ve maçı da bu skorla kazandı.
Bench´ten gelen Macura ve Akif Egemen´den toplam 36 sayı katkı alan Afyon ekibinde, galibiyeti getiren basketi kaydeden Wright 20 sayıyla maçın skorerlerinden oldu.
Bu sonucun ardından Afyon temsilcisi üst üste 3., ligde de 10. galibiyetini aldı. TOFAŞ Basketbol Takımı ise 8. kez mağlup oldu.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Nilüfer Gürkan DURAL
2021-01-24 21:55:41

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