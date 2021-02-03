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Sultan II. Murad Han vefatının 570. yılında Bursa'da anıldı Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, II. Murad Han’ı anma törenine katıldı

İHA

Sultan II. Murad Han vefatının 570. yılında Bursa'da anıldı Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, II. Murad Han’ı anma törenine katıldı

Sultan II. Murad Han’ı 570’nci vefat yıldönümünde Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen programla anıldı.
Program, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın iştirâkiyle Muradiye Kur'an ve El Yazmaları Müzesi'nde gerçekleştirildi. Ali Erbaş, anma programı öncesinde Sultan II. Murad Han’ın kabri başında dua etti. Erbat, ziyaret ve programda yapılan konuşmalar sonrası müzeyi gezerek içeride bulunan eserler hakkında bilgi aldı.
Anma programlarına çok önem verdiklerini dile getiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Devlet demek sadece savaş demek değildir. İlim, kültür, sanat da demektir. İçinde bulunduğumuz bina Osmanlı Devleti sonrasında kendi hâaline bırakılmış, yapılan onarımla sağlık hizmeti vermiş akabinde 2019 yılından bu yana kurumumuz sayesinde müze olarak hizmet vermektedir. Bütün hizmetleri kurumumuz tarafından görülen külliyelerden biri olan Muradiye Külliyesi'nin restorasyonu 2015 yılında tamamlanmıştır. 2014 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine girmiştir. Vefanın peygamber ahlâkı olduğunun altını çizerek böyle programlara çok önem verdiğimizi belirtmek istiyorum. Bize katılan Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş hocamıza da teşekkür ediyorum. Ecdadımızın emaneti Bursa'mızın her bir köşesi ayrı güzel. Bu şehirde yaşamak hepimiz için büyük ayrıcalık. Bu vesileyle Sultan II. Murad Han'ın ruhu şâd olsun diyorum" şeklinde konuştu.
"Bursa’yı medeniyet şehri haline getiren Osmanlı ecdadımızı saygıyla anıyoruz"
Anma programında AK Parti Bursa milletvekilleri adına konuşma yapan Osman Mesten ise, "Böyle güzel bir programda bizleri buluşturduğu için belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Bugün Bursa’mızı bir medeniyet şehri haline getiren II. Murad Han Hazretleri'ni anmak üzere burada bulunuyoruz. Sadece o değil altı padişah, Şehzade Mustafa, Şehzade Ahmet, Şehzade Cem başta olmak üzere onlarca şehzadeyi bağrında barındıran Bursa’mızı bir medeniyet şehri hâline getiren Osmanlı ecdadımızı her daim saygıyla anıyoruz" diyerek, Sultan II. Murad'ın tarihteki öneminden bahsetti.
Sultan II. Murad Han ilk şair padişahtır
Alinur Aktaş’ın telefonla arayarak programa bizzat davet ettiği Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Bugün burada 30 yıl süren hükümdarlığı boyunca hakkın ve adaletin egemenliği için mücadele eden önemli bir şahsiyet olan Sultan II. Murad Han’ı anmak için toplanmış bulunuyoruz. Ecdadımız bin yıla yakın bir süre bütün cihanda onurla İslâmın sancaktarlığını yapmıştır. Yaptıkları fetihler ecdadımızın 3 kıt'ada merhametin ve adaletin temsilcisi olmasına zemin hazırlamıştır. Bu devletin büyük hükümdarlarından biri de Sultan II. Murad Han'dır. İslâm coğrafyasını tehdit eden Haçlılara karşı büyük mücadele vermiştir ve devletin toprak bütünlüğünü korumuştur. Aynı zamanda bir şair olarak tanınması da oldukça dikkat çekicidir. Şair olan ilk padişahtır. O kalemi, de kalıcı kadar keskin biridir" şeklinde konuşarak, anma programını gerçekleştiren Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin takdir etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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