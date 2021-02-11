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Bursa'da hakim ve savcılara yabancı dil eğitimi Bursa Uludağ Üniversitesi Bursa ve ilçelerinde görev yapan Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile adaylarına yabancı dil eğitimi verecek

İHA

Bursa'da hakim ve savcılara yabancı dil eğitimi Bursa Uludağ Üniversitesi Bursa ve ilçelerinde görev yapan Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile adaylarına yabancı dil eğitimi verecek

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ile Bursa Uludağ Üniversitesi arasında imzalanan protokol ile Hakim ve Cumhuriyet Savcıları için yabancı dil eğitimleri düzenlenecek. Kişisel gelişime destek olması amacıyla yürütülecek eğitimlere, mesleğe yeni başlayacak olan Hakim ve Savcı adaylarının yanı sıra görev yapan Hakim ve Cumhuriyet Savcıları da katılabilecek.
Yabancı Dil Eğitimi İşbirliği Protokolü, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen ve Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz arasında imzalandı. Rektörlük binasında düzenlenen törene Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Yalçın, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ile Yabancı Diller Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof.Dr. İsmail Güler katıldı.
Protokol imza töreninde konuşan Başsavcı Gökhan Şen, Uludağ Üniversitesi ile imzaladıkları protokolden dolayı mutluluk duyduklarını kaydetti. Adalet Bakanlığı teşkilatının gelişim ve yenilenme politikası çerçevesinde çok sayıda projeyi hayata geçirdiğinin altını çizen Şen, “Mesleğe yeni başlayacak olan Hakim ve Savcı adaylarına verilen eğitimleri daha üst seviyelere çıkarmak adına böylesine önemli bir protokole imza atmış bulunuyoruz. Bursa Adliyesi olarak genç Hakim ve Savcı adaylarımıza stajlarının dışında mesleki tecrübe kazandıracak farklı eğitimler vermeye devam ediyoruz. Bu eğitim desteklerinin bir örneği olarak Bursa Uludağ Üniversitesi ile yabancı dil eğitimleri düzenleyeceğiz. Teşkilatımıza bu eğitimleri duyuracağız. Yoğun bir katılım olacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.
Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ise üniversitelerin topluma hizmet faaliyetleri çerçevesinde bir taraftan teknolojik üretim yaptıklarını diğer yandan da yerel yönetimler ile işbirliklerine devam ettiklerini aktardı.
Kurumlar arasında imzalanan protokol ile BUÜ Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından, Hakim, Cumhuriyet Savcısı ve Hakim Savcı adaylarına İngilizce dil eğitimi sunulacak.

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