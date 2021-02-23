Kısıtlamada kaçarken yakalanan şüphelinin üzerindeki anahtar araç hırsızlığını ortaya çıkardı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) BURSA'da sokağa çıkma kısıtlamasında denetleme yapan polis ekiplerinin `dur´ ihtarına uymayarak kaçan Ufuk Y. (24), kısa sürede yakalandı. Şüphelinin üst aramasında ele geçirilen araç anahtarının yaklaşık 4 saat önce çalınan hafif ticari araca ait olduğu ortaya çıkınca oto hırsızlığı da aydınlatıldı. 2 ayrı hırsızlık olayının faili olarak da arandığı tespit edilen Ufuk Y., gözaltına alındı.
Olay, saat 22.00 sıralarında İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesinde meydana geldi. Koronavirüs önlemleri kapsamında yurt genelinde uygulanan 8 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında denetimlerini sürdüren İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine Ufuk Y.´yi durdurmak istedi. Polisin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan şüpheli, kovalamacası sonucu yakalandı.
ÜZERİNDEN ÇIKAN ANAHTAR HIRSIZLIĞI ORTAYA ÇIKARDI
Sokağa çıkma kısıtlamasında ceza almamak için kaçtığını söyleyen Ufuk Y.´nin üzerinde yapılan aramada ele geçirilen hafif ticari araca ait anahtar incelemeye alındı. Anahtarın 4 saat önce çalınan, İsmail Kavaz'ın sahibi olduğu 16 Y 9338 plakalı araca ait olduğunu tespit eden polis, şüpheliyi sorgulamaya aldı. Ufuk Y.´nin çaldığı aracı Hamidiye Mahallesi Arslanbey sokakta yakıtı bitince bıraktığını belirtmesi üzerine bölgeye giden ekipler aracı buldu. 2 araç hırsızlığı suçundan hakkında arama kaydı bulunan şüpheli Ufuk Y. gözaltına alınırken, sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı için 3 bin 150 TL cezai işlem uygulandı.
ANAHTARI ÜZERİNDE UNUTUNCA OTO HIRSIZLIĞI AYDINLATILDI
Otomobilde inceleme yapan ekipler İsmail Kavaz´a aracı teslim etti. Polis ekiplerine teşekkür eden İsmail Kavaz, "Saat 20.00 sıralarında Suyolu caddesindeki tatlıcı önünde durdum. Aracı çalışır vaziyette bıraktım, eşimle tatlıcıya girdim. 5 dakika sonra geri döndük araç yoktu. Polis ekipleri aracımı buldu. Teşekkür ediyorum." dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2021-02-23 03:30:29
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