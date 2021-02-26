Bursaspor’un efsanesi Pablo Martin Batalla’nın heykeli açıldı

Bursaspor’un efsane isimleri arasında yer alan Pablo Martin Batala’nın heykel açılışı gerçekleşti. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde gerçekleşen törende Arjantinli futbolcu, “Böyle büyük bir eseri hak etmediğimi düşünüyorum. Ama gururlu olduğumu da inkar edemem” dedi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’un, Süper Lig şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan ve camianın efsaneleri arasına giren Arjantinli futbolcu Pablo Martin Batalla’nın kulüp tesisi önündeki heykelinin açılışı gerçekleşti. Bursaspor Kulübü’nün eski yöneticisi avukat Hakan Dinçtürk‘ün projesini üstlendiği, sanatçı Rıdvan Sevim ve endüstriyel tasarımcı Oktay Türkoğlu’nun çalışmalarıyla yapımı tamamlanan Batalla'nın heykeli, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nin ana girişine konuldu. Kulübün kuruluş yılına atfen 1963 parça olarak tasarlanan heykelde bin 200 kilogram paslanmaz çelik kullanıldı.

Batalla'nın bire bir ölçülerinde; 1.70 metre boyunda yapılan heykelin açılışı bugün gerçekleşti. Yüzlerce taraftarın katıldığı organizasyonda, Bursaspor Başkanı Erkan Kamat, Teknik Direktör Mustafa Er, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik ve Nilüfer Belediye Başkan Vekili Remzi Çınar da hazır bulundu. Hakan Dinçtürk, yaptığı konuşmada şunları söyledi:



“Bu bir vefa projesidir. Heykelin nereye konulacağı konusunda zorluklar da yaşadık. En son karar kıldığımız yer burası oldu. Öncelikle bu heykelin buraya konulmasının sebebi, futbolcuların tesislere girerken, profesyonellik, aidiyet ve karakter gösteren efsane futbolcusunu görmelerini istememizdir. Aynı zamanda İbrahim Yazıcı ismini ve Batalla isminin aynı anda görülmesini istedik.”

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er ise, “Gönül isterdi ki çok daha keyifli bir gün olsaydı. Ama bugün özel bir gün. Pablo için buradayız. Onu yalnız bırakmayacağımızı biliyordu. Batalla çok farklı bir karakter. Bursaspor dışında başka yerde oynamam diyen, şampiyonlukta büyük payı olan birisi. Bursaspor’da da çok önemli görevler alacaktır. Çok ciddi bir dostluğumuz var. Bu heykeli buraya kazandıran herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik de duygularını, “Bursaspor’u Süper Lig’de şampiyonluğa taşıyan önemli bir insan Batalla. Açılışını gerçekleştireceğimiz bu heykelde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” derken, Nilüfer Belediye Başkan Vekili Remzi Çınar da, “İlçemizde gerçekleşen bu etkinliğin önemini biliyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bu ilhamı veren Batalla’ya da teşekkür ediyoruz. Herkesin heykeli dikilmiyor. Bursaspor’a kattıkları için ve bundan sonra yapacakları için de ayrıca teşekkür ederim” cümleleriyle aktardı.



Pablo Martin Batalla: “Gururlu olduğumu inkar edemem”

Bursaspor’un efsane ismi Pablo Martin Batalla ise açılış töreni öncesi yaptığı konuşmada, “Buraya gelen herkese teşekkür ederim. Özellikle genç futbolcular, Mustafa Hocama, Hakan Dinçtürk’e ve Rıdvan beye teşekkür ediyorum. Heykelin burada olması beni çok mutlu etti. Böyle büyük bir eseri hak etmediğimi düşünüyorum. Ama gururlu olduğumu inkar edemem. Bu tesis rahmetli başkanımızın adını taşıyan tesis. Kariyerimin en önemli ve değerli zamanını geçirdiğim tesis. Eşimle biz bu kulübe ve bu şehre her zaman minnettarız” dedi.

Arjantinli yıldız, şampiyonluk otobüsüne çıkılan anları unutamadığını dile getirerek, sözlerini noktaladı.

Konuşmaların ardından heykel açılışı gerçekleştirildi ve yeşilbeyazlı taraftarlar eski günlerde olduğu gibi Batalla’ya tezahüratlarla seslendi.

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