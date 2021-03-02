Başkan Özkan’dan küheylânlara baklava jesti

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, geçtiğimiz günlerde Van Spor ile oynadığı karşılaşmadan galibiyetle dönen Karacabey Belediyespor’un futbolcu ve antrenörlerinin antrenmanda misafiri oldu. Özkan, futbolculara galibiyetten dolayı baklava ikram etti.

Karacabey Belediyespor’un Van Spor deplasmanından galibiyetle dönmesi ilçeyi sevince boğdu. Belediye Başkanı Ali Özkan, galibiyetin ardından futbolcu ve antrenörlerin antrenmanda misafiri oldu. Özkan, takıma galibiyetten dolayı baklava ikram etti.

Ziyarette Kulüp Başkanı İsmail Ülker ile Büyükşehir Meclis Üyesi Murat Avinç de yer aldı. Antrenman sahasında futbolcular ve antrenör Erdoğan Yılmaz’ıtebrik eden Başkan Özkan, Van Spor galibiyetlerinden dolayı takımı kutlayarak, başarı dileklerinde bulundu.

Özkan, Karacabey halkı adına takıma güvenlerinin sonsuz olduğunu belirtirken, takımın ligi en iyi noktada bitireceğine olan inancını vurguladı.

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