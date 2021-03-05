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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Erdem mahalle sakinleriyle buluştu

İHA

Başkan Erdem mahalle sakinleriyle buluştu

“Turgay Başkan’la Mahalle Buluşmaları” Altınşehir Mahallesi sakinleri ile devam etti. Çevrimiçi gerçekleşen buluşmada talepleri dinleyen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, mahalleye yapılacak yeni projelerin müjdesini verdi.
Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, pandemi sebebiyle yapamadığı mahalle ziyaretlerini çevrimiçi buluşmalarla gerçekleştiriyor. Nilüfer Kent Konseyi’nin düzenlediği “Turgay Başkan’la Mahalle Buluşmaları”na Yüzüncüyıl Mahallesi ile başlayan Başkan Erdem, buluşmaların ikincisini, Altınşehir Mahallesi sâkinleri ile yaptı.
Altınşehir Mahalle Komitesi Üyeleri ve mahalle sâkinlerinin ilgi gösterdiği buluşmaya başkan yardımcıları Dr. Sibel Özer, Remzi Çınar, Engin Yener ve Zafer Yıldız ile Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Neslihan Binbaş ve Altınşehir Mahalle Muhtarı Melahat Şanal da katıldı.
Nilüfer Kent Konseyi Genel Sekreteri Emre Karagöz’ün yönetiminde gerçekleşen buluşmada, önce mahalle sâkinleri sıkıntı ve taleplerini dile getirdi. Mahallenin az katlı yapısının korunması gerektiğini dile getiren mahalle sâkinleri, “Mevcut yapılaşmaya aykırı yapılaşma var. Bu mahallenin dokusu bozulmamalı. Çok katlı binalara, yoğun yapılaşmaya artık izin verilmemeli. Bu konuda radikal tedbirler alınmalı. Tek katlı binaların da yaşama hakkı var” diyerek beklentilerini dile getirdiler.
Altınşehir Mahallesi’ne daha fazla spor alanları, park ve yürüyüş yolları isteyen mahalle sâkinleri, sokaklarda başı boş gezen köpeklerin de ciddi tehlike oluşturmaya başladığını da dile getirdiler.
Bazı Altınşehirliler de temzilik, aydınlatma ve bozulan yollarla ilgili sıkıntıların çözüme kavuşturulması taleplerini Başkan Erdem’e iletti.
Sorun ve önerileri tek tek not alan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, herkesi dinledikten sonra iletilen sorunlara ve taleplere cevap verdi. Bazı haklı eleştiriler olduğunu söyleyen Başkan Erdem, yaşanan sıkıntılarla ilgili yapacakları çalışmaları anlattı.
Pazar alanı modern hâle getirilecek
Başkan Erdem Altınşehir Mahallesi’ndeki pazar yerinin üstünün kapatılması için proje hazırlandığını belirterek, bu çalışmanın yaz dönemimde tamamlanacağını söyledi. Başkan Erdem, “Pazarcı esnafı ile yaptığımız görüşmede de oradaki pazar alanının yeterli olduğunu bize ilettiler. Altınşehir Semt Pazarı’nın mevcut yeri yerleşim alanlarına yakınlığı açısından da uygun görünüyor. Bu sebeple buradaki alanın üzerini kapatarak, o alanı modern hâle getirip herkese kış şartlarında da daha sağlıklı alışveriş imkânı sağlayacağız” dedi.
Altınşehir Mahallesi’nde bazı bölgelerdeki ara yollara parke taşı döşendiğini, ancak bu parkelerde zamanla aşınma olduğunu ve çökmeler yaşandığını tespit ettiklerini söyleyen Başkan Erdem, bu bölgelerde onarım yapacaklarını ve bununla ilgili çalıştıklarını söyledi.
Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, mahalle sâkinlerinin en büyük şikâyeti olan sokaklarda yaşayan köpeklerle ilgili soruna da işaret etti. Bu konuda Nilüfer’in birçok mahallesinden şikâyet geldiğini ve bu konunun Nilüfer’in öncelikli sorunu olduğunu söyleyen Başkan Erdem, bu soruna çözüm için Doğal Yaşam Alanı Projesi’ni hazırladıklarını ve projeyi hayata geçirmek için büyük çaba harcadıklarını anlattı. Başkan Erdem bu konuda şöyle konuştu: “Bu şartlarda yapabildiklerimiz sınırlı. Yasal olarak sıkıntılar var. Vatandaşlarımızın şikâyetleri üzerine aldığımız hayvanları, kısırlaştırıp küpelerini takıp tekrar aldığımız yere bırakıyoruz. Bu arada başka ilçelerden Nilüfer’e hayvanların getirilip bırakıldığını da tespit ettik. Bu soruna çözüm olarak sokak hayvanları için geliştirdiğimiz Doğal Yaşam Alanı projemiz hazır. Ancak yer tahsisi konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Orman Bölge Müdürlüğü’ne yer tahsisi için başvurmamızın üzerinden neredeyse bir yıl geçti. Sanıyorum yakın zamanda Orman Genel Müdürlüğü’nden onay gelir. Onay gelir gelmez projemizi hayata geçirmek istiyoruz. Daha sonra da Nilüfer’deki doğal popülâsyonu oraya taşıyacağız. Böylece şehir içindeki sokak hayvanı sayısında da azalma olacak. Sokak hayvanlarının doğal alanını yapmadan buradaki popülâsyonu azaltmamızın mümkün olmadığını üzülerek söylüyorum.”
Yüzme havuzu müjdesi
Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem Altınşehir Mahallesi’ne yakın zamanda bir yüzme havuzu kazandıracakları müjdesini de verdi. Yüzme havuzu çalışmalarında sona geldiklerini söyleyen Başkan Erdem, “ Projeler hazır. Önümüzdeki ay temel atarak işe başlayacağız” dedi.
Başkan Erdem, Altışehir Gençlik Merkezi binasında da iyileştirmeler yaparak burayı daha işlevsel hale getireceklerini belirtti. Erdem ayrıca yine Altınşehir Mahallesi’nde bir enerji parkı projesi içinde çalıştıklarını belirterek “ Burası bir eğitim alanı olacak. Ayrıca orada kadınlar için de bir alan oluşturabiliriz” dedi.
Mahalle sakinlerinden gelecek talepler doğrultusunda bölgede başka projeleri de hayata geçirebileceklerini söyleyen Başkan Erdem, pandemi döneminde açtıkları “Dayanışma Marketleri” ile bütün Türkiye’ye örnek olan mahalle sâkinlerini tebrik etti. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, bu dayanışma örneğinin önümüzdeki süreçlerde de sürdürülmesini istedi.
Başkan Erdem mahalle sâkinlerinin Uzay Bilimleri Merkezi ve kültürevi gibi taleplerinin de yerinde olduğunu, bunları yapmayı çok istediklerini, ancak alan sorunu yaşadıklarını ifade ederek, “Mahallemizde boş alanlar, belediye mülkiyetine geçtiğinde tabiî ki değerlendirmek isteriz” dedi.

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