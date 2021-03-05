Dr. Mustafa Kadir Toktaş: “Pandemi sürecinde diş sağlığı sorunları arttı”

Pandemi sürecinde hastaların kliniğe gitmekten çekinmesiyle diş tedavilerinde aksamalar yaşandığını belirten Dr. Mustafa Kadir Toktaş, bu süreçte diş sağlığı sorunlarının daha da arttığını kaydetti.

Çürük dişlerin bekletilmesinin sinirleri içine alarak ağrı ve apseye neden olacağını ifade eden Dr. Toktaş, diş sağlığının ihmal edilmemesi noktasında uyarılarda bulundu. Tedavinin ertelenmesi halinde daha büyük sıkıntılar meydana gelebileceğini ifade eden Toktaş, evde uygulanan alternatif tedavi yöntemlerinin geri dönüşü olmayan hasarlara yol açabileceğini söyleyerek, “Ağrıyan bölgeye kolonya sürmek, soğan basmak gibi yanlış uygulamalara başvuruluyor. Bu uygulamaların faydadan çok zararı oluyor” dedi.



“Diş ağrılarında geçici de olsa karanfil çözüm olabilir”

Gece uykuda başlayan diş ağrılarıyla ilgili yapılması gerekenleri anlatan Dr. Mustafa Kadir Toktaş, “Genelde diş ağrıları evde baslar uyurken bizi kaldırır, uyutmaz. Karanfil varsa bunu kuru bir şekilde bölgeye koymak ya da ağrı kesici içmek o saatleri kurtarsa bile ertesi gün hemen diş hekimine gidilmelidir” diye konuştu.



“Erken çekilen dişeler kalıcı hasarları beraberinde getirir”

Çocuklarda meydana gelen diş ağrılarıyla ilgili de bilgiler veren Dr. Mustafa Kadir Toktaş, “Süt dişleri ağızda 6 aylıkken çıkmaya baslar. Bu süreç 2,5 yaşından sonra tamamlanır. Süt dişleri ağızda ortalama 1112 yaşına kadar kalır. Bazısı 6 yaşında bazısı ise 12 yaşında düşer. Bu süreçte çürük dişler tedavi edilmeli. Erken çekilen dişler kaymalara, çene yapısında problemlere ve alttan gelen daimi dişlerin yamuk büyümesine neden olur. İleride tel tedavisine varacak problemlere sebebiyet verir. Bundan dolayı zaman kaybetmeden diş hekimleri tarafından tedavi edilmelidir” şeklinde konuştu.

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