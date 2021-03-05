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Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak, bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında BursaAnkara Karayolu´nun İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl´den Bursa yönüne giden Mustafa Okur (53) yönetimindeki 16 PR 429 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle 30 metre sürüklenen otomobil güçlükle durabildi. Kazada yaralanan Mustafa Okur (53), ihbar üzerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, sürücünün yanında otostop çekip, yolculuk yapan Zühtü Y. (36) ise yaralanmadığını söyleyerek, yaya olarak yoluna devam etti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-03-05 17:51:40



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