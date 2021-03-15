İnegölspor'da Hasan Erkin Şimşir dönemi



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)

Misli.com 2'nci Lig ekiplerinden İnegölspor, Özgür Şahin ile yolları ayırmasının ardından Hasan Erkin Şimşir ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Ligde aradığını bulamayan ve düşme korkusunu iyice hisseden İnegölspor bu seneki 4. teknik adam değişikliğini yaparak Hasan Erkin Şimşir ile anlaştı.

Bugün Özgür Şahin ile yollarının ayrılmasının hemen ardından yeni hoca ile sözleşme imzalandı.

İmza töreninde konuşan İnegölspor başkanı Kani Ademoğlu "İlk yarının son 6 haftasına baktığımızda Urfa maçı ile ilgili son 6 haftada toparlanama sürecine girmiştik. Devre arasında bazı transferler yapmıştık en son Niğde maçı ile ilgili Özgür hocamızla yaptığımız istişareden sonra yeni değişime girme kararı aldık. Hocamızla bu doğrultuda bir karar aldık takıma bir tepki lazımdı yenilik lazımdı, Hasan hocamızla 1.5 yıllık anlaşmaya vardık. İnşallah takıma olumlu yansıyacağını düşünüyoruz. Bu sene sportif anlamda başarı sağlayamadık ama mali anlamda olsun diğer anlamda olsun başarılı olduğumuza inanıyoruz. Taraftarlarımızın bir kısmı sportif bir kısmı ise mali başarıya bakıyoruz. Bu sene üzdüğümüzün farkındayız taraflarımızdan özür diliyoruz. İnegölspor'u bu sene hak ettiği yerlerde bırakıp ilerleyen senelerde daha iyi yerlere getireceğiz" dedi.

KARARI YARIN VERECEĞİZ

Dünkü Niğde Anadolu F.K maçı sonrası taraftarlar ile İnegölspor'lu futbolcu arasında yaşanan tartışamaya değinen Ademoğlu "Dün maç sonunda istenmeyen bir olay yaşandı, topçumuza da yakışmadı. Bizim kültürümüzde yoktu Caner'in orada cevap vermesi hoş olmadı kendisi özür diledi. Hocamız ile bu konuyu istişare ettikten sonra bu kararı yarın vereceğiz" diye konuştu.

PROJE NEDENİ İLE ANLAŞTIM

İnegölspor yönetimin projesi olduğu için anlaştığını ifade eden Hasan Erkin Şimşir "Ben İnegölspor'u puantaj olarak bulunduğu yerden ötürü anlaşmış değilim. Ben birkaç maç İnegölspor'u seyrettim. Bunlar benim keyfi seyahatimdi. Her iki takımı göreyim diye Afyon maçını seyrettim. İnegölspor tarihi başarılar ile dolu bir forma ağırlığı olan iyi bir kulüp. Bu benim anlaşma tercihime etkenlerden biri yönetim kurulunun sözüne sadık olması" ifadelerini kullandı.

PANİĞE GEREK YOK

Paniğe gerek olmadığını vurgulayan Şimşir "Paniğe gerek yok tek perdeli tek devreli layık olduğu yere en kısa sürede gelecektir. Ben bu 1.5 yıllık anlaşmaya bir proje gibi bakıyorum. Önümüzdeki seneye geçmeden önce puan olarak rahatlamak gerekiyor. Maçların seyircisiz oynanması handikap. Bir an önce takımı rahatlatmak istiyoruz. Ben İnegölspor'da şampiyonluğu yakalayacağımıza inanıyorum. Önümüzdeki sene ile alakalı bir yapılanma olacak. İnegölspor'u layık olduğu yere getireceğiz. Bu şehir şampiyonluğu hak ediyor. Benim bir oyun formatım var, şu anki mevcut kadro benim formatıma uymak zorunda kalacak" dedi.DHA-Spor Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-03-15 18:34:49



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