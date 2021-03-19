Bor yüklü tır yan yattı: 1 yaralı

Sen de mi uşak!

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada bor yüklü tır devrildi. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza BursaAnkara yolunun Mezitler bölgesinde meydana geldi. Ali Ç. idaresindeki 42 DPE 28 plakalı tır Bursa'ya doğru seyir halindeyken kontrolden çıktı. Tır yan yatarken, sürücü yaralandı. Yaralı sürücü kaza mahalline gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

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