Yargıtay'dan rapor alıp tatile çıkanlara kötü haber Rapor alıp tatile giden kafadarlar işsiz kaldı Raporlu tatilcilere tazminat şoku

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yargıtay'dan rapor alıp tatile çıkanlara kötü haber Rapor alıp tatile giden kafadarlar işsiz kaldı Raporlu tatilcilere tazminat şoku

İHA

Yargıtay'dan rapor alıp tatile çıkanlara kötü haber Rapor alıp tatile giden kafadarlar işsiz kaldı Raporlu tatilcilere tazminat şoku

Aynı işyerinde çalışan iki kafadar, aynı gün, aynı hastane, aynı doktordan rapor alarak tatile çıktı. Kendini durduramayan kafadarlardan biri, tatile dair fotoğrafı sosyal medyadan, ‘Tur başlasın, biz yaşayalım, siz dedikodusunu yaparsınız’ notuyla paylaşınca olanlar oldu. İki kafadar tazminatsız kovuldu.
Filmlere konu olacak olayda, aynı fabrikada makine operatörü olarak çalışan iki arkadaş, iddiaya göre; birlikte gittikleri hastaneden aynı doktordan rapor alıp tatile çıktı. Kafadarlardan biri, mesai başında ter döken arkadaşlarına nispet yaparcasına tatile dair fotoğraf karesini sosyal medya hesabından ‘Biz yaşayalım, siz dedikodusunu yaparsınız’ notuyla paylaştı. İki genç işçinin bu tahrikkar davranışına öfkelenen işyeri yönetimi, raporlu tatilcilerin savunmasını istedi. Doktorun ‘temiz hava alın’ tavsiyesi üzerine memleketlerine gittiklerini belirten iki kafadar tazminatsız kovuldu. İş Mahkemesi’nin yolunu tutan kovulan işçiler, 10 yılı aşkındır çalıştıkları işyerinden haksız olarak atıldıklarını dile getirdiler. Tazminat ve sair işçilik alacaklarının ödenmediğini ileri sürerek, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti, ücret alacağı, fazla mesai, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının faiziyle birlikte davalıdan tahsilini talep ve dava ettiler. Davalı işveren ise davacıların istirahat raporu alarak tatile gitmelerinin ‘güveni kötüye kullanma’ anlamına geldiğini dile getirdi. Davacıların tatile gittiklerini itiraf ettiklerini anlatan davalı, işverenin güvenini kötüye kullanması ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması sebebi ile iş akdinin haklı nedenle feshedildiğini bu nedenle kıdem ve ihbar tazminatlarına hak kazanamadıklarını savundu. Mahkeme, tazminatsız kovulan davacıların taleplerini reddetti. Davacılar, kararı istinafa götürdü. Bölge Adliye Mahkemesi, davacıların tatildeyken işyerindeki işlerin aksamadığına, raporların sahte olmadığına dikkat çekti. Davacıların kıdem ve ihbar tazminatı almaya hak kazandıklarına hükmetti. Kararı davalı işveren temyiz edince devreye Yargıtay girdi.
Yargıtay 9. Hukuk dairesi, raporlu tatilcilerin haksız olduğuna hükmetti. Kararda şöyle denildi: “Dosyadaki bilgi ve belgelere göre; davacının ve iş arkadaşının aynı tarihte aynı doktordan ve aynı sebeple rapor aldıkları, arkadaşının sosyal medya hesabından raporlu olduğu gün davacı ile birlikte tura çıktıklarını yazdığı ortadadır. Davacının işbu davranışı ile işverenin güvenini kötüye kullandığı, eyleminin yasada öngörülen doğruluk ve bağlılığa uymayan davranış olduğu, davacının seyahatinin turizm amaçlı olduğu açıkça ortadadır. Davacı savunmasında da bu durumu kabul etmiştir. Bu delil durumu karşısında, davalı işveren tarafından gerçekleştirilen fesih haklı sebebe dayandığından kıdem ve ihbar tazminat taleplerinin reddi yerine, kabulü hatalıdır. Bölge Adliye Mahkemesi kararının bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir”.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa’da 2 mevsimin geçiş güzelliği havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Bursa’da 2 mevsimin geçiş güzelliği havadan ...
(Özel) 4 kişi nöbet tuttu, bir kişi çaldı Motosiklet hırsızları güvenlik kameralarından kaçamadı Taksitle aldığı motosiklet çalındı
YEREL HABERLER (Özel) 4 kişi nöbet tuttu, bir kişi çaldı Motosiklet ...
Çarptı metrelerce sürükledi kaldırıma fırlattı Vicdansız sürücü arkasına bile bakmadan kaçtı
YEREL HABERLER Çarptı metrelerce sürükledi kaldırıma ...
(Özel) Bir liraya bir damacana su satıp 13 öğrenciye burs verdi Örnek muhtar, köye kurduğu su-matik ile bir liraya 19 litreye arıtılmış su satıp, kazandığı parayla öğrencilere burs veriyor
YEREL HABERLER (Özel) Bir liraya bir damacana su satıp 13 öğrenciye ...
(Özel) Bursa'da kafe büyük gürültüyle çöktü, facianın eşiğinden dönüldü Antika eşyaların bulunduğu kafe, yan tarafındaki inşaatın hafriyat kazısı sırasında büyük bir gürültüyle çöktü
YEREL HABERLER (Özel) Bursa'da kafe büyük gürültüyle çöktü, facianın ...
Bursa polisinden 'Kısıtlamada huzur' uygulaması: 15 kişiye 26 bin lira ceza
YEREL HABERLER Bursa polisinden 'Kısıtlamada huzur' uygulaması: 15 ...
Bursa'da, karton fabrikasında çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Bursa'da, karton fabrikasında çıkan yangın korkuttu
Bursa’daki karton fabrikası küle döndü
YEREL HABERLER Bursa’daki karton fabrikası küle döndü
İtfaiyeyi gören sokağa çıktı
YEREL HABERLER İtfaiyeyi gören sokağa çıktı
Mudanya Kapalı Pazar Yeri ihâle aşamasında
YEREL HABERLER Mudanya Kapalı Pazar Yeri ihâle aşamasında
SMS faturaya geçenler kazandı
YEREL HABERLER SMS faturaya geçenler kazandı
İnegöl Belediyesi’nden istihdama doping
YEREL HABERLER İnegöl Belediyesi’nden istihdama doping
Osmangazi’de camiler güzelleşiyor
YEREL HABERLER Osmangazi’de camiler güzelleşiyor
Büyükşehir’in web sitesi yenilendi
YEREL HABERLER Büyükşehir’in web sitesi yenilendi
Bursa'da bor yüklü TIR devrildi
YEREL HABERLER Bursa'da bor yüklü TIR devrildi
Yıldırım'a yeni bir kütüphane daha
YEREL HABERLER Yıldırım'a yeni bir kütüphane daha
Gemlik heyeti Çanakkale’deydi
YEREL HABERLER Gemlik heyeti Çanakkale’deydi
AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Hüseyin Şanverdi: “Fetih Müzesi diğer illere örnek olacak”
YEREL HABERLER AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Hüseyin ...
Yurtdışından otomotiv fabrikasına malzeme getiren tırın içinden 2 kaçak çıktı
YEREL HABERLER Yurtdışından otomotiv fabrikasına malzeme getiren ...
Bursaspor’un üç maçı 19.00’da, bir maçı da saat 16.00’da başlayacak
YEREL HABERLER Bursaspor’un üç maçı 19.00’da, bir maçı da saat ...
Bor yüklü tır yan yattı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Bor yüklü tır yan yattı: 1 yaralı
Huzurevinin 'ehil elleri'
YEREL HABERLER Huzurevinin 'ehil elleri'
Paramedik kahraman 112 görevlisi köprüden atlamak isteyen adamı yakaladı
YEREL HABERLER Paramedik kahraman 112 görevlisi köprüden atlamak ...
Yolcuları dışarı taşar halde seyreden minibüsün sürücüsüne ceza
YEREL HABERLER Yolcuları dışarı taşar halde seyreden minibüsün ...