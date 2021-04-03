Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Bursa için sarı uyarı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada; pazar günü saat 13.00'dan itibaren başlayarak pazartesi 12.00'a kadar süreceği tahmin edilen uyarıda şu cümlelere yer verildi;

"Güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer kısa süreli fırtına 5070 yer yer 90 kilometre/saat beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

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