Bursaspor’da Ümraniyespor maçı hazırlıkları sürüyor

Bursaspor, TFF 1. Lig’in 29. haftasında karşı karşıya geleceği Ümraniyespor maçının hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.
TFF 1. Lig'in 29. haftasında 11 Nisan Pazar günü saat 16.00’da deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde yaptığı antrenman ile sürdürdü. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen idman, 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 pas pres ile devam etti. Yeşilbeyazlı takım son bölümde taktik çalıştı. Bursaspor hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.
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