Kısıtlamayı dinlemeyen vatandaşlar sokaklara akın etti

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan vatandaşlar sokaklara akın etti.

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde havanın kötü olmasına rağmen vatandaşlar korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayıp, caddelere ve sokaklara akın etti. Bazı vatandaşların maskesiz olduğu ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı görülürken, bazı vatandaşlar da çocuklarıyla gezmeye devam etti. Korona tedbirlerini ve kısıtlamayı hiçe sayan vatandaşlar 'yok artık' dedirtti. 58 saat uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen caddeler, sokaklar ve alışveriş yerleri taştı. Bazı vatandaşlar maskesiz dolaşırken, ekiplerin anons ederek vatandaşları uyardığı görüldü.

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