Bursa Büyükşehir’in 2020 yılı faaliyet raporuna onay

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa Büyükşehir’in 2020 yılı faaliyet raporuna onay

İHA

Bursa Büyükşehir’in 2020 yılı faaliyet raporuna onay

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi Başkanvekili Ahmet Yıldız’ın başkanlığında yapılan Nisan ayı meclis toplantısı üçüncü oturumunda Büyükşehir’in 2020 yılı faaliyet raporu onaylandı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi 2020 yılı faaliyet raporu, Nisan ayı Meclis Toplantısı’nın üçüncü oturumunda ele alındı. Meclis Başkanvekili Ahmet Yıldız’ın başkanlığında toplanan mecliste Strateji Geliştirme Şube Müdürü Alper Bayrak, faaliyet raporu hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi. Büyükşehir Belediyesi’nin 1 Ocak 31 Aralık 2020 tarihleri arasını kapsayan faaliyetleri hakkında meclis üyelerine bilgi verilirken, 2020 yılı için öngörülen 2 milyar 800 milyon liralık gelir bütçesinin yüzde 90 gerçekleşme ile 2 milyar 512 milyon TL olarak gerçekleştiği belirtildi. 2020 yılı için ön görülen 2 milyar 600 milyon liralık gider bütçesi ise 2 milyar 24 milyon TL olarak gerçekleşti. 2020 yılında belediyenin yürüttüğü faaliyetlerde kullanmak üzere 301 milyon liralık borçlanma yapılırken, buna karşın 2020 yılı içerisinde iç ve dış borç ödemesi olarak toplam 792 milyon liralık borç ödendi.
2020 yılında Planlı Kentleşme alanında 84 milyon liralık bir harcama gerçekleştirilirken, Ulaşım alanında 442 milyon TL, Yapım hizmeti alanında 150 milyon TL, Park Bahçeler Hizmetleri alanında 157 milyon TL, Sosyal ve Sağlık hizmetleri alanında 273 milyon liralık harcama gerçekleştirdi.
AK Parti Grubu adına söz alan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, pandeminin ağır ekonomik etkisinin görüldüğü bir dönemde bütçedeki ve yüzde 90’lara varan gerçekleşme oranlarının tam bir başarı hikayesi olduğunu söyledi.
Grup sözcülerinin değerlendirmelerinin ardından yapılan oylamada Büyükşehir Belediyesi’nin 2020 yılı faaliyet raporu oy çokluğu ile kabul edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da seyir halindeyken alev alan otomobil yandı
YEREL HABERLER Bursa'da seyir halindeyken alev alan otomobil yandı
Otomobilin 10 dakikada çalınması kamerada
YEREL HABERLER Otomobilin 10 dakikada çalınması kamerada
Kısıtlamayı ihlal edenlerin jandarmadan kaçtıkları an kamerada
YEREL HABERLER Kısıtlamayı ihlal edenlerin jandarmadan kaçtıkları an ...
Bursa'da kısıtlamada jandarmayı gören köylüler böyle kaçtı
YEREL HABERLER Bursa'da kısıtlamada jandarmayı gören köylüler böyle ...
Otomobil sürücüsünün öldüğü kazadaki TIR şoförü tutuklandı
YEREL HABERLER Otomobil sürücüsünün öldüğü kazadaki TIR şoförü ...
Bursa'da virajı alamayan kamyon devrildi
YEREL HABERLER Bursa'da virajı alamayan kamyon devrildi
İnegöl’de yeni sağlık ocağının çevre düzenlemesi tamamlandı
YEREL HABERLER İnegöl’de yeni sağlık ocağının çevre düzenlemesi ...
Uyuşturucu satıcıları tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu satıcıları tutuklandı
Tır sürücüsü tutuklandı
YEREL HABERLER Tır sürücüsü tutuklandı
Osmangazi’de ayın enstrümanı ney oldu
YEREL HABERLER Osmangazi’de ayın enstrümanı ney oldu
Kestel Belediyesi’nden bin 226 anneye ‘Bebek Gelişim’ seti
YEREL HABERLER Kestel Belediyesi’nden bin 226 anneye ‘Bebek ...
23 Nisan hediyesi Gemlik Belediyesi’nden
YEREL HABERLER 23 Nisan hediyesi Gemlik Belediyesi’nden
İnegöl’de yapımı devam eden çocuk parkını parçaladılar
YEREL HABERLER İnegöl’de yapımı devam eden çocuk parkını ...
Millet Mahallesi kapalı pazar alanında yol yarılandı
YEREL HABERLER Millet Mahallesi kapalı pazar alanında yol yarılandı
Motosikletteki gençlerin kazası kamerada
YEREL HABERLER Motosikletteki gençlerin kazası kamerada
Bursaspor Divan Kurulu’ndan kongre tarihi ile ilgili açıklama
YEREL HABERLER Bursaspor Divan Kurulu’ndan kongre tarihi ile ilgili ...
Bursa'da hafif ticari araç ile çarpışan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Bursa'da hafif ticari araç ile çarpışan ...
Bursa’da barajlarda hummalı temizlik
YEREL HABERLER Bursa’da barajlarda hummalı temizlik
Bursa’da kameraların önünde aracı böyle aldı götürdü
YEREL HABERLER Bursa’da kameraların önünde aracı böyle aldı götürdü
Osmangazi erguvan çiçekleri ile renklenecek
YEREL HABERLER Osmangazi erguvan çiçekleri ile renklenecek
Burak Altıparmak asist krallığını zorluyor
YEREL HABERLER Burak Altıparmak asist krallığını zorluyor
Üçevler Mahallesi kapalı pazar yerine kavuşacak
YEREL HABERLER Üçevler Mahallesi kapalı pazar yerine kavuşacak
Bursalı sapığa 1 yıl 15 gün hapis Bursa’da staja giden genç kızı taciz ettiği öne sürülen ve genç kız tarafından kayda alınan 15 yaşındaki zanlı montundan yakalandı Sosyal medyada gündem olan tacizciyi üzerindeki mont yakalattı
YEREL HABERLER Bursalı sapığa 1 yıl 15 gün hapis Bursa’da staja ...
Çocuklar 23 Nisan’da Mudanya’yı hayalleriyle donatacak
YEREL HABERLER Çocuklar 23 Nisan’da Mudanya’yı hayalleriyle ...