Bursa'da ağlara takılan kuş kurtarıldı

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Bursa'da Uluabat Gölü'nde sahipsiz ağlara takılan Bahri Kuşu jandarma ekipleri tarafından kurtarılarak doğal ortamına salındı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Uluabat Gölü'nde devriye atarken sahipsiz ağlara takılmış Bahri Kuşu'nu fark ettiler. Ekipler kuşu hemen kurtarıp tedavi altına aldı. Veteriner hekim gözetiminde tedavisi tamamlanan Bahri Kuşu doğal hayata geri bırakıldı.

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