Lazer makinesi patlaması korku dolu anlar yaşattı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 1 Mayıs İşçi Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Lazer makinesi patlaması korku dolu anlar yaşattı

İHA

Lazer makinesi patlaması korku dolu anlar yaşattı

Bursa’nın Gemlik ilçesine bağlı eski Orhangazi caddesi yolunda meydana gelen olayda, lazer kesim makinesi patladı. Patlamada yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre olay, Eski Orhangazi yolunda sanayi işletmesinde meydana gelen patlama, Gemlik ve çevresinde bulunan itfaiye ekiplerinin harekete geçirdi. Patlama sonrasında, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, patlamanın lazer kesim makinesinden meydana geldiği öğrenildi. Yangın Gemlik itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.
Patlama sonrasında işletmede maddi hasar meydana geldi.
Yangının çıkış sebebi ile alakalı soruşturma sürdürülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Traktörün altında kalan çiftçi öldü/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Traktörün altında kalan çiftçi öldü/ Ek fotoğraf
Elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü 2.30 promil alkollü çıktı
YEREL HABERLER Elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü 2.30 ...
Devrilen traktörün altında kalarak can verdi
YEREL HABERLER Devrilen traktörün altında kalarak can verdi
Alkollü sürücü aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Alkollü sürücü aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı
Traktörün altında kalan çiftçi öldü
YEREL HABERLER Traktörün altında kalan çiftçi öldü
Bursaspor kafilesi, Eskişehir’e hareket etti
YEREL HABERLER Bursaspor kafilesi, Eskişehir’e hareket etti
Gemlik'te traktör kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Gemlik'te traktör kazası: 1 yaralı
Başkan Taban'dan Emek ve Dayanışma Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Taban'dan Emek ve Dayanışma Günü mesajı
Gürsu yeni kent meydanına kavuşuyor
YEREL HABERLER Gürsu yeni kent meydanına kavuşuyor
Estetik Bursa mesaisi
YEREL HABERLER Estetik Bursa mesaisi
Bursaspor bu sezon deplasmanda 30 puan kaybetti
YEREL HABERLER Bursaspor bu sezon deplasmanda 30 puan kaybetti
Molla Yegan Medresesinde yol yarılandı
YEREL HABERLER Molla Yegan Medresesinde yol yarılandı
Osmangazi'den 'Güvenli Alan' çalışması
YEREL HABERLER Osmangazi'den 'Güvenli Alan' çalışması
Ramazan’da sağlıklı beslenme
YEREL HABERLER Ramazan’da sağlıklı beslenme
TÜGİAD'dan Kırgızistan çıkarması
YEREL HABERLER TÜGİAD'dan Kırgızistan çıkarması
Bursa'da uygulama noktasından geçmek bu sefer kolay olmadı Bursa polisinden sıkı denetim kilometrelerce kuyruk oluştu o anlar drone ile havadan görüntülendi Sokak kısıtlamasında dışarı çıkan araç sürücülerinin izin belgeleri tek tek kontrol edildi
YEREL HABERLER Bursa'da uygulama noktasından geçmek bu sefer kolay ...
Kısıtlamada yüzme keyfi
YEREL HABERLER Kısıtlamada yüzme keyfi
Bursa´da, kontrol noktasında 5 kilometrelik araç kuyruğu
YEREL HABERLER Bursa´da, kontrol noktasında 5 kilometrelik araç ...
Bursalı veri merkezine 5 milyon liralık teşvik
YEREL HABERLER Bursalı veri merkezine 5 milyon liralık teşvik
Başkan Matlı: "Kapanan işletmelerimize ilave desteklerle çifte bayram yaşatalım"
YEREL HABERLER Başkan Matlı: "Kapanan işletmelerimize ilave ...
BursaRay Emek Hattı’nda bakım molası
YEREL HABERLER BursaRay Emek Hattı’nda bakım molası
Bursaspor deplasmanda Eskişehirspor’la karşılaşacak
YEREL HABERLER Bursaspor deplasmanda Eskişehirspor’la karşılaşacak
Vergi borcu ödemeleri e-Devlet Kapısı’nda
YEREL HABERLER Vergi borcu ödemeleri e-Devlet Kapısı’nda
Eskişehirspor-Bursaspor maçının hakemi Davut Dakul Çelik oldu Her iki takımın da ilk kez maçını yönetecek
YEREL HABERLER Eskişehirspor-Bursaspor maçının hakemi Davut Dakul ...